IIT की डिग्री की हासिल, स्टार्टअप का लाखों का पैकेज छोड़ा; बंद कमरे से पढ़कर बिहार के लाल ने UPSC फोड़ा
बिहार के अभिषेक चौहान ने UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2025 पास करने के लिए अपनी अच्छी सैलरी वाली स्टार्टअप जॉब छोड़ दी और घर पर मेहनत करके अपनी दूसरी कोशिश में ऑल इंडिया रैंक 102 हासिल की।
UPSC Success Story Abhishek Chauhan: कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हों और मंजिल की तलाश सच्ची हो तो रास्ते की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नतीजे जब आए तो इस बात पर एक बार फिर मुहर लग गई। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि बिहार को हमेशा से आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अफसरों की खदान कहा जाता है, वहां के होनहारों ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। इन्हीं चमकते सितारों में से एक वैशाली जिले के हाजीपुर के रहने वाले अभिषेक चौहान हैं, जिन्होंने अपने दूसरे ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 102 हासिल कर पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया है। आइए जानते हैं अभिषेक चौहान की सफलता की कहानी...
शानदार करियर छोड़ यूपीएससी के लिए किया प्रयास
अभिषेक की पढ़ाई-लिखाई की शुरुआत पुरुलिया के रामकृष्ण मिशन स्कूल से हुई, जहां से उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपनी 12वीं की पढ़ाई हाजीपुर से ही पूरी की। वह बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, आईआईटी (IIT) एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया। आईआईटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने एक स्टार्टअप में काम करना शुरू कर दिया। वहां सब कुछ बढ़िया चल रहा था, करियर सेट था और एक शानदार कॉर्पोरेट माहौल था। लेकिन अभिषेक के मन में कुछ और ही चल रहा था।
उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी के लिए अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़ने का रिस्क लिया। शुरुआत में तैयारी के लिए वह बेंगलुरु गए, लेकिन वहां के माहौल और खास तौर पर खाने-पीने की दिक्कतों के चलते उन्हें महसूस हुआ कि घर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। माता-पिता से बात की और उनकी इजाजत के बाद अभिषेक वापस अपने शहर हाजीपुर लौट आए। इसके बाद उनके कमरे में खुद को बंद कर यूपीएससी फतह करने की असली जद्दोजहद शुरू हुई।
हाजीपुर लौटकर अभिषेक ने लगा दी जान
हाजीपुर लौटकर अभिषेक ने अपनी तैयारी को एक नई दिशा दी। उनका कहना है, "मैंने घर पर रहकर ही किताबों और ऑनलाइन स्टडी मटीरियल के जरिए अपनी तैयारी की। मेरे माता-पिता ने हर कदम पर मेरा साथ दिया।" अभिषेक ने अंग्रेजी मीडियम से परीक्षा दी और अपना वैकल्पिक विषय जूलॉजी चुना था। तैयारी के दौरान उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग का भी सहारा लिया, जिसने उन्हें सही रणनीति बनाने और मुश्किल टॉपिक्स को कवर करने में काफी मदद की।
क्यों चुना UPSC का रास्ता?
एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू में जब अभिषेक से पूछा गया कि एक शानदार कॉर्पोरेट करियर छोड़ने के पीछे क्या वजह थी, तो उनका जवाब बहुत ही सुलझा हुआ था। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम करते हुए उन्हें यह बात गहराई से महसूस हुई कि कई नए-नए इनोवेशन और तकनीक का फायदा समाज के उस तबके तक नहीं पहुंच पाता, जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उनका मानना है कि सिविल सेवा यानी पब्लिक सर्विस आपको सीधे तौर पर लोगों के बीच जाकर काम करने और समाज में बदलाव लाने का मौका देती है। यही वह असली वजह थी जिसने उन्हें आईएएस बनने के लिए प्रेरित किया।
UPSC के उम्मीदवारों के लिए अभिषेक की खास सलाह
जो युवा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभिषेक ने निरंतरता का एक ही मंत्र है। उनका कहना है कि हर इंसान की रणनीति अलग हो सकती है, लेकिन पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को हल करना बेहद जरूरी है। उनका कहना है, "कठिन विषयों को समझने पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाता है।"
इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी दी। उनका मानना है कि अगर कई कोशिशों के बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उम्मीदवारों को अपनी जिंदगी के कई कीमती साल सिर्फ इसी में बर्बाद नहीं करने चाहिए। युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और कोई ऐसा काम खोजना चाहिए जिससे वे खुश रहें। अपना 100% दें, अगर कामयाबी मिलती है तो बहुत अच्छा, वरना जिंदगी में और भी कई बेहतरीन मौके आपका इंतजार कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव