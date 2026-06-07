लगातार नाकामी के बाद नहीं मानी हार, चौथे प्रयास में UPSC फोड़ा; आकाश ने हासिल की 11वीं रैंक
कुछ उम्मीदवार इन संघर्षों को पार कर सफलता की कहानियां गढ़ी है और इतिहास रचा है। इन्हीं में से एक हैं आकाश सिंघल, जिनकी कहानी काफी प्रेरणादायक है। उनकी कहानी यह साबित करती हैं कि लगातार प्रयास करने वालों को सफलता जरूर मिलती है।
यूपीएससी की परीक्षा काफी कठिन मानी जाती है। इसलिए कई उम्मीदवार इसको क्रैक करने में कई साल लगा देते हैं। जब लगातार असफलता मिलती है, तो उम्मीदवारो के जीवन में वही समय होता है, जब आत्मविश्वास से ज्यादा आत्म-संदेह हावी होने लगता है। ऐसे में बार-बार मिलने वाली असफलताएं व्यक्तिगत हार जैसी लगने लगती हैं। सपने दूर होते जाते हैं और उन्हें हासिल करना मुश्किल लगने लगता है। कुछ उम्मीदवार इन संघर्षों को पार कर सफलता की कहानियां गढ़ी है और इतिहास रचा है। इन्हीं में से एक हैं आकाश सिंघल, जिनकी कहानी काफी प्रेरणादायक है। उनकी कहानी यह साबित करती हैं कि लगातार प्रयास करने वालों को सफलता जरूर मिलती है।
UPSC IFoS परीक्षा 2025
आकाश सिंघल उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने UPSC इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFoS) परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 11 हासिल कर यह साबित कर दिया कि मेहनत और धैर्य के सामने असफलता ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती।
पढ़ाई-लिखाई
आकाश सिंघल का जन्म और शुरुआती शिक्षा उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई सेंट रॉबर्ट स्कूल, बहराइच से पूरी की। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (CMS) में पढ़ाई की। स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT), जयपुर से मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की।
यूपीएससी के लिए जॉब छोड़ी
ग्रेजुएशन के बाद आकाश ने बठिंडा स्थित HMEL कंपनी में लगभग एक साल तक नौकरी की। हालांकि उनका सपना सिविल सेवा में जाने का था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर पूरी तरह UPSC की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से भूगोल विषय में मास्टर डिग्री भी की।
कई बार किया प्रयास
आकाश ने वर्ष 2021 में UPSC की तैयारी शुरू की। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFoS) दोनों परीक्षाओं में हिस्सा लिया। लेकिन सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली। पहले तीन प्रयासों में उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। वे दो बार UPSC CSE मेन्स परीक्षा तक पहुंचे, लेकिन इंटरव्यू के लिए चयनित नहीं हो सके। वहीं IFoS परीक्षा में लगातार तीन सालों तक प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) भी पास नहीं कर पाए। एक बार तो वे CSAT का क्वालिफाइंग कटऑफ केवल एक अंक से चूक गए।
संघर्ष की कहानी
लगातार फेल होने की वजह से एक समय ऐसा भी आया जब वे काफी निराश हो गए। लेकिन उनके एक मित्र ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा कि शायद उन्हें किसी और परीक्षा के लिए नहीं बल्कि UPSC में सफलता पाने के लिए बनाया गया है। इस बात ने उन्हें फिर से आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसके बाद आकाश ने अपनी तैयारी की रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने केवल IFoS परीक्षा पर फोकस करने का फैसला किया। यही फैसला उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ और उन्होंने UPSC IFoS 2025 में AIR 11 हासिल कर ली।
आकाश का मानना है कि UPSC जैसी परीक्षा में केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से तैयारी करना भी जरूरी है। उनकी तैयारी का बड़ा हिस्सा सेल्फ-स्टडी पर आधारित था। आकाश का कहना है कि UPSC की यात्रा में परिवार का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है। उनके अनुसार मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक सहयोग किसी भी उम्मीदवार को कठिन समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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