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Free Coaching: फ्री में करें UPSC, SSC और बैंकिंग की तैयारी! उत्तराखंड सरकार दे रही है मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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UPSC Free Coaching 2026: उत्तराखंड सरकार ने UPSC और SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

Uttarakhand Free Coaching
उत्तराखंड मुफ्त कोचिंग

उत्तराखंड के उन हजारों युवाओं और छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जो UPSC, PSC , बैंकिंग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना करियर बनाना चाहते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों को राहत देते हुए 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना-2026' को अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग और स्टडी मटीरियल दिया जाएगा।

प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की भारी-भरकम फीस और दूर-दराज के इलाकों में अच्छी सुविधाओं की कमी के कारण अक्सर होनहार छात्र अपनी प्रतिभा के बावजूद तैयारी से पीछे छूट जाते थे। सरकार की यह नई पहल इसी खाई को पाटने का काम करेगी।

किन छात्रों को मिलेगा इस योजना का लाभ?

उत्तराखंड राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी डिग्री और पीजी कॉलेज और सरकार से सहायता प्राप्त कॉलेज में पढ़ रहे छात्र इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

कौन-कौन सी परीक्षाओं की कराई जाएगी तैयारी?

यह योजना केवल किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं को इसमें शामिल किया गया है:

सिविल सर्विसेज: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) की प्रशासनिक परीक्षाएं।

डिफेंस और एसएससी: सीडीएस (CDS), स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) और रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं।

बैंकिंग क्षेत्र: IBPS और अन्य बैंक भर्ती परीक्षाएं।

उच्च शिक्षा व पात्रता परीक्षाएं: मैनेजमेंट और तकनीकी दाखिले के लिए CAT, MAT, GATE तथा प्रोफेसर-रिसर्च के लिए NET और CSIR-NET।

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पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए वरदान

उत्तराखंड का एक बड़ा भाग पर्वतीय और ग्रामीण अंचलों में आता है। चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी जैसे सीमांत और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए देहरादून या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाकर महंगी कोचिंग लेना आर्थिक रूप से काफी कठिन होता है। ऑनलाइन फॉर्मेट होने के कारण छात्र अपने घर बैठे ही एक्सपर्ट का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इससे न सिर्फ हॉस्टल और रहने-खाने का अतिरिक्त खर्च बचेगा, बल्कि उनका समय भी बर्बाद नहीं होगा।

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कब से शुरू होगी ऑनलाइन कोचिंग?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा योजना को स्वीकृति मिलने के बाद अब राज्य सरकार जल्द ही इसके शुरू होने की तारीख का ऐलान करेगी। आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने के साथ ही पात्र छात्रों से आवेदन मंगाने और ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के जरिए कोचिंग उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग जल्द ही इसके लिए गाइडलाइंस, एनरोलमेंट प्रोसेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानकारी साझा करेगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, वे अपने कॉलेज लेवल पर आने वाले नए अपडेट्स पर नजर बनाए रखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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