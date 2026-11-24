UPSC-SSC की परीक्षा पास की, पर नहीं मिली नौकरी? BIS में अब होगी सीधी भर्ती
इस बदलाव के बाद बीआईएस वैज्ञानिक, प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य संबंधित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की सीधे भर्ती कर सकेगा। यानी अब प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अंतिम चयन से चूकने वाले अभ्यर्थियों के पास बीआईएस में नौकरी पाने का एक अतिरिक्त अवसर हो सकता है।
अगर आप यूपीएससी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यूपीएससी और एसएसएस हर साल अलग-अलग विभागों में नौकरियों के लिए भर्ती निकालता है। इसमें प्रतिभागी जमकर हिस्सा लेते हैं। इन परीक्षाओं में उम्मीदवारों को अलग-अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। यूपीएससी की बात करें, तो इसमें पहले प्रीलिम्स पास करना होता है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाती है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, जिन्होंने परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन अंतिम चयन सूची में नाम नहीं होता है। ऐसे उम्मीदवारों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इनके लिए सरकारी नौकरी पाने का रास्ता खोल दिया गया है। दरअसल,भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अपने भर्ती नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब बीआईएस को ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाले योग्य अभ्यर्थियों का सीधे चयन करने का मौका मिलेगा।
अंतिम चयन से चूकने वालों के लिए मौका
बीआईएस ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों के तहत वह उन उम्मीदवारों को नौकरी के लिए चुन सकेगा, जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, लेकिन रिक्त पदों की सीमित संख्या के चलते अंतिम मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए।
सीधे भर्ती करेगा बीआईएस
इस बदलाव के बाद बीआईएस वैज्ञानिक, प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य संबंधित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की सीधे भर्ती कर सकेगा। यानी अब प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अंतिम चयन से चूकने वाले अभ्यर्थियों के पास बीआईएस में नौकरी पाने का एक अतिरिक्त अवसर हो सकता है। आमतौर पर नई भर्ती के लिए अलग से आवेदन मंगाए जाते हैं और उम्मीदवारों की जांच व चयन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। लेकिन नई व्यवस्था में बीआईएस केंद्रीय भर्ती एजेंसियों से योग्य उम्मीदवारों की सूची लेकर सीधे भर्ती कर सकेगा।
प्रशासनिक खर्च में भी आएगी कमी
बीआईएस के मुताबिक, भर्ती नियमों में किए गए इस बदलाव से उन योग्य उम्मीदवारों की प्रतिभा और क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के बावजूद अंतिम चयन से चूक गए थे। इस व्यवस्था से बीआईएस को पहले से परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों में से योग्य अभ्यर्थियों को चुनने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, नई भर्ती के लिए बार-बार आवेदन मंगाने, स्क्रीनिंग और चयन प्रक्रिया आयोजित करने की जरूरत भी कम होगी। इससे भर्ती में लगने वाला समय बचेगा और प्रशासनिक खर्च में भी कमी आएगी।
बताते चलें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत काम करने वाला बीआईएस देश में बनने वाले उत्पादों और दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता तय करने और उनकी जांच करने का काम करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पाद और सेवाएं तय मानकों के अनुरूप हों।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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