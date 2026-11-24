इस बदलाव के बाद बीआईएस वैज्ञानिक, प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य संबंधित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की सीधे भर्ती कर सकेगा। यानी अब प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अंतिम चयन से चूकने वाले अभ्यर्थियों के पास बीआईएस में नौकरी पाने का एक अतिरिक्त अवसर हो सकता है।

अगर आप यूपीएससी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यूपीएससी और एसएसएस हर साल अलग-अलग विभागों में नौकरियों के लिए भर्ती निकालता है। इसमें प्रतिभागी जमकर हिस्सा लेते हैं। इन परीक्षाओं में उम्मीदवारों को अलग-अलग चरणों से गुजरना पड़ता है। यूपीएससी की बात करें, तो इसमें पहले प्रीलिम्स पास करना होता है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाती है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, जिन्होंने परीक्षा तो पास कर लेते हैं, लेकिन अंतिम चयन सूची में नाम नहीं होता है। ऐसे उम्मीदवारों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इनके लिए सरकारी नौकरी पाने का रास्ता खोल दिया गया है। दरअसल,भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अपने भर्ती नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब बीआईएस को ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाले योग्य अभ्यर्थियों का सीधे चयन करने का मौका मिलेगा।

अंतिम चयन से चूकने वालों के लिए मौका बीआईएस ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नए नियमों के तहत वह उन उम्मीदवारों को नौकरी के लिए चुन सकेगा, जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, लेकिन रिक्त पदों की सीमित संख्या के चलते अंतिम मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाए।

सीधे भर्ती करेगा बीआईएस इस बदलाव के बाद बीआईएस वैज्ञानिक, प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य संबंधित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की सीधे भर्ती कर सकेगा। यानी अब प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद अंतिम चयन से चूकने वाले अभ्यर्थियों के पास बीआईएस में नौकरी पाने का एक अतिरिक्त अवसर हो सकता है। आमतौर पर नई भर्ती के लिए अलग से आवेदन मंगाए जाते हैं और उम्मीदवारों की जांच व चयन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। लेकिन नई व्यवस्था में बीआईएस केंद्रीय भर्ती एजेंसियों से योग्य उम्मीदवारों की सूची लेकर सीधे भर्ती कर सकेगा।

प्रशासनिक खर्च में भी आएगी कमी बीआईएस के मुताबिक, भर्ती नियमों में किए गए इस बदलाव से उन योग्य उम्मीदवारों की प्रतिभा और क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के बावजूद अंतिम चयन से चूक गए थे। इस व्यवस्था से बीआईएस को पहले से परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों में से योग्य अभ्यर्थियों को चुनने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, नई भर्ती के लिए बार-बार आवेदन मंगाने, स्क्रीनिंग और चयन प्रक्रिया आयोजित करने की जरूरत भी कम होगी। इससे भर्ती में लगने वाला समय बचेगा और प्रशासनिक खर्च में भी कमी आएगी।