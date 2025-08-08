ईंटें उठाते थे पिता, घरों में खाना बनाती थीं मां; बेटा बना देश का सबसे नौजवान IPS अफसर

UPSC Safin Hasan Success Story: 22 साल की उम्र में UPSC परीक्षा पास कर IPS बने सफीन हसन ने गरीबी, हादसे और संघर्षों के बावजूद अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जो लाखों का सपना होता है।

UPSC Safin Hasan Success Story: देश में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो ना सिर्फ दिल को छू जाती हैं, बल्कि इंसान को हौसले की नई परिभाषा भी सिखा जाती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है सफीन हसन की है जो एक मजदूर परिवार से निकलकर भारत के सबसे नौजवान IPS अफसर बनने वाले शख्स बने।

साफ दिल, सच्चा इरादा और बुलंद हौसले के साथ सफीन हसन ने UPSC जैसी कठिन परीक्षा को पास कर दिखाया। वो साल 1995 में गुजरात के पालनपुर में पैदा हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके माता-पिता हीरा उद्योग में काम करते थे, लेकिन 2000 में दोनों की नौकरियां चली गईं। इसके बाद उनकी मां दूसरों के घरों में खाना बनाने लगीं और पिता ईंटें ढोकर परिवार का पेट पालते थे। शाम को दोनों उबले अंडे का ठेला लगाते थे।

सफीन हसन को था अफसर बनने का जुनून इन हालातों के बावजूद सफीन का सपना बड़ा था। जब एक कलेक्टर उनके स्कूल आए थे, तभी उनके दिल में IAS बनने की लौ जल चुकी थी। स्कूल ने 11वीं और 12वीं में उनकी फीस माफ कर दी थी। आगे की पढ़ाई के लिए रिश्तेदारों ने उनका साथ दिया और उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया।