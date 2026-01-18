UPSC CSE 2025 Interview: यूपीएससी इंटरव्यू शेड्यूल में बड़ा बदलाव, 22 जनवरी की शिफ्ट रद्द; जानें नई तारीख

संक्षेप: UPSC CSE 2025 Interview : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के 22 जनवरी 2026 को होने वाले इंटरव्यू यानी 'पर्सनैलिटी टेस्ट' के एक विशेष सत्र को स्थगित कर दिया गया है।

UPSC CSE 2025 Interview : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के इंटरव्यू यानी 'पर्सनैलिटी टेस्ट' के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आयोग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, 22 जनवरी 2026 को होने वाले इंटरव्यू के एक विशेष सत्र को स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले एक महत्वपूर्ण आयोजन के कारण लिया गया है।

क्यों बदली गई तारीख? यूपीएससी के अनुसार, 22 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 'गणतंत्र दिवस परेड 2026' की फुल ड्रेस रिहर्सल (Full Dress Rehearsal) होनी है। इस दौरान सुरक्षा कारणों और यातायात प्रतिबंधों के चलते सरकारी कार्यालयों को दोपहर में जल्दी बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसी को देखते हुए आयोग ने 22 जनवरी की दोपहर की शिफ्ट में होने वाले इंटरव्यू को रद्द कर दिया है।

यह बदलाव केवल उन चुनिंदा उम्मीदवारों के लिए है जिनका इंटरव्यू उस विशिष्ट दिन और समय पर निर्धारित था। बाकी दिनों का शेड्यूल पहले जैसा रहेगा।

नई तारीख और समय जिन उम्मीदवारों का इंटरव्यू 22 जनवरी की दोपहर में होना था, उन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। आयोग ने उनके लिए नया समय आवंटित कर दिया है:

पुरानी तारीख: 22 जनवरी 2026 (दोपहर 01:00 बजे)

नई संशोधित तारीख: 27 फरवरी 2026

नया सत्र: सुबह की शिफ्ट - सुबह 09:00 बजे)

आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित उम्मीदवारों को फिर से ई-समन लेटर जारी किए जा सकते हैं या उन्हें अपने पुराने कॉल लेटर के साथ इस नई तारीख का मिलान करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था अब 27 फरवरी के अनुसार करें।

इंटरव्यू का सफर और मुख्य आंकड़े UPSC सिविल सेवा 2025 की चयन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है।

कुल उम्मीदवार: मुख्य परीक्षा पास करने वाले 2,736 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

शुरुआत: पर्सनैलिटी टेस्ट का दौर 8 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ था और यह 27 फरवरी 2026 तक चलेगा।

अंक: यह साक्षात्कार कुल 275 अंकों का होता है, जो अंतिम मेरिट लिस्ट बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है।

जरूरी दस्तावेज और निर्देश इंटरव्यू के दिन उम्मीदवारों को अपने साथ ये ओरिजिनल दस्तावेज ले जाना अनिवार्य है:

ई-समन लेटर: आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया बुलावा पत्र।

शैक्षणिक प्रमाण पत्र: 10वीं से लेकर स्नातक तक की सभी मार्कशीट और डिग्रियां।

श्रेणी प्रमाण पत्र: यदि आरक्षण का लाभ ले रहे हैं (SC/ST/OBC/EWS/PwBD)।

फोटो आईडी: आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र।