UPSC Result 2025: क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के मामा अभिषेक चौहान ने पास की UPSC परीक्षा, समस्तीपुर में जश्न
UPSC Civil Services Exam 2025 Result: क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी अपने खेल से दुनिया को हैरान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके मामा अभिषेक चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 102वीं रैंक हासिल कर पूरे परिवार और जिले का नाम रोशन कर दिया है।
UPSC Final Result 2025: बिहार की धरती को 'प्रशासनिक अधिकारियों की फैक्ट्री' कहा जाता है और इस बात को एक बार फिर सच कर दिखाया है समस्तीपुर के होनहार युवा अभिषेक चौहान ने। हाल ही में घोषित संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणामों में अभिषेक ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता का परचम लहराया है। जहां जिले के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी अपने खेल से दुनिया को हैरान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके मामा अभिषेक चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 102वीं रैंक हासिल कर पूरे परिवार और जिले का नाम रोशन कर दिया है। अभिषेक की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे जिले और बिहार राज्य का नाम रोशन किया है।
अभिषेक चौहान समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और उनकी इस सफलता के पीछे वर्षों का कड़ा संघर्ष और अटूट संकल्प छिपा है। जैसे ही उनके चयन की खबर समस्तीपुर पहुंची, उनके पैतृक गांव और घर पर जश्न का माहौल बन गया।
सफलता का सफर और संघर्ष
अभिषेक की शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्तर पर हुई, जहां से उन्होंने अपनी मजबूत बुनियाद तैयार की। बचपन से ही मेधावी रहे अभिषेक का सपना हमेशा से देश की सेवा करने का था। आईआईटी से एमटेक करने के बाद यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने एक अनुशासित दिनचर्या का पालन किया।
कठिन परिश्रम: अभिषेक ने अपनी तैयारी के दौरान सेल्फ-स्टडी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सिलेबस को गहराई से समझा और नियमित रूप से उत्तर लेखन का अभ्यास किया।
धैर्य का फल: यूपीएससी की यात्रा अक्सर उतार-चढ़ाव से भरी होती है, लेकिन अभिषेक ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और हर बार दोगुनी ऊर्जा के साथ वापसी की।
परिवार और समाज में खुशी की लहर
अभिषेक की सफलता पर उनके माता-पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं। उनके पिता ने बताया कि अभिषेक ने हमेशा पढ़ाई को प्राथमिकता दी और कभी सुख-सुविधाओं की मांग नहीं की। आज उनकी मेहनत सफल हुई है और वे एक अधिकारी के रूप में समाज की सेवा करेंगे।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने अभिषेक के घर पहुंचकर उन्हें और उनके परिवार को सम्मानित किया। अभिषेक अब उन हजारों युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गए हैं, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं।
यूपीएससी 2025 का परिणाम एक नजर में
अभिषेक चौहान उन चुनिंदा उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्होंने इस वर्ष की कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार किया है। आपको बता दें कि इस वर्ष यूपीएससी परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आयोग ने विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं (IAS, IPS, IFS आदि) के लिए कुल 958 उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा की है।
युवाओं के लिए संदेश
अभिषेक अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के आशीर्वाद और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन को देते हैं। उनका मानना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। वे कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व और धैर्य की भी परीक्षा है। समस्तीपुर के इस लाल की कहानी साबित करती है कि छोटे शहरों से निकलकर भी बड़े आसमान छुए जा सकते हैं।
