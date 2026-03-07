Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UPSC Result 2025: क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के मामा अभिषेक चौहान ने पास की UPSC परीक्षा, समस्तीपुर में जश्न

Mar 07, 2026 11:57 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UPSC Civil Services Exam 2025 Result: क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी अपने खेल से दुनिया को हैरान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके मामा अभिषेक चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 102वीं रैंक हासिल कर पूरे परिवार और जिले का नाम रोशन कर दिया है।

UPSC Result 2025: क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के मामा अभिषेक चौहान ने पास की UPSC परीक्षा, समस्तीपुर में जश्न

UPSC Final Result 2025: बिहार की धरती को 'प्रशासनिक अधिकारियों की फैक्ट्री' कहा जाता है और इस बात को एक बार फिर सच कर दिखाया है समस्तीपुर के होनहार युवा अभिषेक चौहान ने। हाल ही में घोषित संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणामों में अभिषेक ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता का परचम लहराया है। जहां जिले के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी अपने खेल से दुनिया को हैरान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके मामा अभिषेक चौहान ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 102वीं रैंक हासिल कर पूरे परिवार और जिले का नाम रोशन कर दिया है। अभिषेक की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे जिले और बिहार राज्य का नाम रोशन किया है।

अभिषेक चौहान समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और उनकी इस सफलता के पीछे वर्षों का कड़ा संघर्ष और अटूट संकल्प छिपा है। जैसे ही उनके चयन की खबर समस्तीपुर पहुंची, उनके पैतृक गांव और घर पर जश्न का माहौल बन गया।

सफलता का सफर और संघर्ष

अभिषेक की शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्तर पर हुई, जहां से उन्होंने अपनी मजबूत बुनियाद तैयार की। बचपन से ही मेधावी रहे अभिषेक का सपना हमेशा से देश की सेवा करने का था। आईआईटी से एमटेक करने के बाद यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने एक अनुशासित दिनचर्या का पालन किया।

कठिन परिश्रम: अभिषेक ने अपनी तैयारी के दौरान सेल्फ-स्टडी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सिलेबस को गहराई से समझा और नियमित रूप से उत्तर लेखन का अभ्यास किया।

धैर्य का फल: यूपीएससी की यात्रा अक्सर उतार-चढ़ाव से भरी होती है, लेकिन अभिषेक ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और हर बार दोगुनी ऊर्जा के साथ वापसी की।

परिवार और समाज में खुशी की लहर

अभिषेक की सफलता पर उनके माता-पिता की आंखों में खुशी के आंसू हैं। उनके पिता ने बताया कि अभिषेक ने हमेशा पढ़ाई को प्राथमिकता दी और कभी सुख-सुविधाओं की मांग नहीं की। आज उनकी मेहनत सफल हुई है और वे एक अधिकारी के रूप में समाज की सेवा करेंगे।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने अभिषेक के घर पहुंचकर उन्हें और उनके परिवार को सम्मानित किया। अभिषेक अब उन हजारों युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गए हैं, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार की फ्री कोचिंग का जलवा, UPSC में 'अभ्युदय योजना' के 6 छात्रों का चयन
ये भी पढ़ें:संभल के देव दुडेजा का कमाल, चाय बेचने वाले के बेटे ने UPSC में पाई 152वीं रैंक
ये भी पढ़ें:UPSC क्लियर करने के बाद क्या? LBSNAA में कैसी होती है एक IAS की जिंदगी

यूपीएससी 2025 का परिणाम एक नजर में

अभिषेक चौहान उन चुनिंदा उम्मीदवारों में शामिल हैं जिन्होंने इस वर्ष की कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार किया है। आपको बता दें कि इस वर्ष यूपीएससी परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आयोग ने विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं (IAS, IPS, IFS आदि) के लिए कुल 958 उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा की है।

युवाओं के लिए संदेश

अभिषेक अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता के आशीर्वाद और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन को देते हैं। उनका मानना है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। वे कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व और धैर्य की भी परीक्षा है। समस्तीपुर के इस लाल की कहानी साबित करती है कि छोटे शहरों से निकलकर भी बड़े आसमान छुए जा सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
UPSC UPSC RESULT UPSC IAS
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Bihar Board Result 2026, CBSE Board Result 2026, UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।