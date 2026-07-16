UPSC ने निकाली ड्रग इंस्पेक्टर समेत 450 पदों पर भर्ती, कल आवेदन का आखिरी मौका
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने ड्रग इंस्पेक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर सहित 450 पदों पर आवेदन मांगे हैं, उम्मीदवार 17 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और मेडिकल-इंजीनियरिंग क्षेत्र के प्रोफेशनल्स के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। संघ लोक सेवा आयोग ( UPSC ) ने अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर भर्तियां निकाली हैं। आयोग ने इसके लिए आधिकारिक विज्ञापन संख्या 07/2026 जारी कर दिया है, जिसके तहत कुल 54 तरह के अलग-अलग पदों पर 450 खाली सीटों को भरा जाएगा। अगर आप भी एक शानदार सरकारी करियर की तलाश में हैं और इन पदों के लिए जरूरी योग्यता रखते हैं, तो बिना देर किए यूपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 17 जुलाई 2026 (शाम 6:00 बजे तक) तय की गई है।
इन प्रमुख पदों पर निकली हैं नियुक्तियां
इस भर्ती अभियान के जरिए केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में अफसरों और विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा पद ड्रग इंस्पेक्टर के हैं। इसके अलावा चिकित्सा, उड्डयन और कानून के क्षेत्र से जुड़े पदों पर भी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। कुछ प्रमुख वैकेंसी इस प्रकार हैं -
1 ड्रग इंस्पेक्टर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) 186
2 कंपनी प्रॉसिक्यूटर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 18
3 लीगल ऑफिसर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) 12
4 एरोनॉटिकल ऑफिसर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) 11
5 असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 11
6 असिस्टेंट प्रोफेसर (न्यूरोलॉजी) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 21
योग्यता, उम्र सीमा और सैलरी
चूंकि ये सभी पद तकनीकी और विशेषज्ञता वाले हैं, इसलिए हर पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के नियम अलग-अलग हैं।
शैक्षणिक योग्यता
ड्रग इंस्पेक्टर: फार्मेसी, फार्मास्युटिकल साइंसेज या क्लीनिकल फार्माकोलॉजी/माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के साथ मेडिसिन की डिग्री।
लीगल ऑफिसर और कंपनी प्रॉसिक्यूटर: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री और तय अनुभव।
मेडिकल पोस्ट (असिस्टेंट प्रोफेसर): MBBS के साथ संबंधित स्पेशलिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री (MD/MS/DNB) और नेशनल मेडिकल कमीशन में रजिस्ट्रेशन।
एरोनॉटिकल ऑफिसर: एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ 2 साल का अनुभव।
उम्र सीमा का रखें ध्यान
सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा पदों के अनुसार 35 से 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी जिसमें OBC उम्मीदवार को 3 वर्ष की छूट, SC/ST उम्मीदवार को 5 वर्ष की छूट जबकि दिव्यांग उम्मीदवार को 10 वर्ष की छूट (अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए)।
क्या होगी सैलरी?
चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक बेहतरीन सैलरी मिलेगी। कंपनी प्रॉसिक्यूटर और स्टोर ऑफिसर जैसे पदों के लिए पे लेवल-7 तय है, जबकि मेडिकल स्पेशलिस्ट और जॉइंट डायरेक्टर जैसे बड़े पदों के लिए पे लेवल-11 (प्लस नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी NPA) दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। किसी भी अन्य तरीके से भेजा गया फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
1. सबसे पहले यूपीएससी के आधिकारिक ओआरए (ORA) पोर्टल upsconline.nic.in पर जाएं।
2. अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो अपने किसी भी सरकारी फोटो आईडी प्रूफ (जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) की मदद से अपना प्रोफाइल (URN) बनाएं।
3. लॉगिन करने के बाद Advertisement No. 07/2026 के लिंक पर क्लिक करें।
4. आप जिस पद के लिए योग्य हैं, उसे चुनें और अपनी निजी व शैक्षणिक जानकारी बिल्कुल सही-सही भरें।
5. अपने जरूरी दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र या अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अपलोड करें।
6. अपनी श्रेणी के अनुसार ₹25 की फीस का ऑनलाइन भुगतान करें (छूट वाले उम्मीदवार सीधे आगे बढ़ें)।
7. फॉर्म को अच्छी तरह रीचेक करने के बाद 'Submit' बटन दबाएं और फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख लें।
फॉर्म भरते समय इन गंभीर गलतियों से बचें
अक्सर उम्मीदवार कुछ छोटी गलतियों की वजह से बेहतरीन मौका गंवा देते हैं। यूपीएससी ने साफ किया है कि गलत जानकारी देने पर कंप्यूटर आधारित शॉर्टलिस्टिंग के दौरान फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो सकता है।
गलत ईमेल आईडी देना: यूपीएससी परीक्षा या इंटरव्यू से जुड़ी हर जरूरी जानकारी केवल ईमेल पर भेजता है। इसलिए वही ईमेल दर्ज करें जो एक्टिव हो।
लास्ट डेट का इंतजार करना: 17 जुलाई को शाम 6 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। आखिरी दिनों में सर्वर पर लोड बढ़ने से पेमेंट फेल होने का डर रहता है, इसलिए 2-3 दिन पहले ही फॉर्म सबमिट कर लें।
अधूरी डिग्री या बिना सर्टिफिकेट दावा: अगर आप किसी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अंतिम तारीख तक आपके पास उसकी मूल डिग्री और अनुभव पत्र होना अनिवार्य है।
क्षेत्रीय भाषा के दस्तावेज: यदि आपके सर्टिफिकेट हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो इंटरव्यू के समय आपको किसी गजेटेड ऑफिसर या नोटरी से प्रमाणित उसका अनुवाद (Transcript) साथ लाना होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव