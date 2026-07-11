मेडिकल स्पेशलिस्ट से लेकर साइंटिस्ट तक के लिए UPSC ने निकली वैकेंसी, कौन हैं योग्य; जानिए पूरी डिटेल
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने ग्रुप ए और बी के विभिन्न पदों के लिए भर्ती शुरू कर दी है, योग्य उम्मीदवार 31 जुलाई 2026 तक upsconline.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने कई अहम और खास पदों पर बहाली का बड़ा ऐलान कर दिया है। अगर आप भी लंबे समय से एक अच्छी, सुरक्षित और रुतबे वाली सरकारी नौकरी की तलाश में थे, तो समझ लीजिए कि आपका इंतजार अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज यानी 11 जुलाई 2026 से यूपीएससी ने ग्रुप ए और ग्रुप बी के कई अहम पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। ये भर्तियां खास तौर पर उन प्रोफेशनल्स के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई हैं, जिन्होंने अपने-अपने फील्ड में महारत हासिल की हुई है, जैसे कि मेडिकल स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट और कानूनी जानकार।
अप्लाई करने की आखिरी तारीख और जरूरी जानकारी
जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, वे सीधे यूपीएससी के ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन (ORA) पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in/ora पर जाना होगा। लेकिन एक बात गांठ बांध लें, वक्त रहते अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय की गई है। फॉर्म सिर्फ शाम 6 बजे तक ही भरे जा सकेंगे। इसलिए, मेरी सलाह यही होगी कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल न करें। अक्सर आखिरी वक्त में वेबसाइट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सर्वर डाउन होने जैसी तकनीकी दिक्कतें सामने आ जाती हैं और कई योग्य उम्मीदवार फॉर्म भरने से चूक जाते हैं।
किन-किन पदों पर निकली है वैकेंसी?
अब बात करते हैं कि आखिर किन पदों पर यह भर्तियां होने जा रही हैं। इस बार यूपीएससी ने कई अलग-अलग विभागों के लिए एक साथ वैकेंसी निकाली हैं। इनमें कुछ प्रमुख पद इस प्रकार हैं -
- असिस्टेंट सॉयल केमिस्ट
- अभियोजक
- स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (अलग-अलग स्पेशियलिटीज में जैसे - क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी)
- डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर (एंटोमोलॉजी)
- एंटोमोलॉजिस्ट
- जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर - टॉक्सिकोलॉजी
योग्यता और उम्र सीमा का रखें खास खयाल
यहां एक बात पर गौर करना बेहद जरूरी है। चूंकि ये सभी पद अलग-अलग विभागों से जुड़े हैं और सबकी जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग हैं, इसलिए हर पद के लिए मांगी गई शैक्षिक योग्यता, काम का तजुर्बा, उम्र सीमा और आरक्षण के नियम भी एकदम अलग रखे गए हैं। किसी पोस्ट के लिए शायद ज्यादा अनुभव मांगा गया हो, तो किसी में एक खास तरह की डिग्री अनिवार्य हो सकती है। यही वजह है कि सभी उम्मीदवारों को हिदायत दी गई है कि आवेदन करने से पहले वे यूपीएससी की वेबसाइट पर मौजूद विस्तृत नोटिफिकेशन को बहुत ही इत्मीनान से पढ़ें। बिना पूरी जानकारी समझे फॉर्म भरने से आपका आवेदन रद्द भी किया जा सकता है।
यूपीएससी भर्ती 2026 के लिए कैसे करें आवेदन?
अगर आप सोच रहे हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना जाए, तो इसका तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। आपको बस नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है -
- पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले यूपीएससी के ओआरए (ORA) पोर्टल यानी upsconline.nic.in/ora को अपने ब्राउजर में खोलें।
- विज्ञापन चुनें: होमपेज पर पहुंचने के बाद, उस संबंधित भर्ती विज्ञापन पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
- रजिस्ट्रेशन: अपनी बेसिक जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करें।
- डिटेल्स भरें: इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सारी जरूरी डिटेल्स (नाम, पता, पढ़ाई की जानकारी) को बहुत ही ध्यान से भरें।
- कागजात अपलोड करें: अगले कदम में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज, जैसे आपकी साफ फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स सही साइज में अपलोड करें।
- फीस जमा करें: अगर आपके पद और कैटेगरी के हिसाब से कोई एप्लीकेशन फीस तय की गई है, तो उसका ऑनलाइन पेमेंट करें
- फॉर्म सबमिट करें: सब कुछ दोबारा चेक करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें और भविष्य की जरूरत के लिए कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट जरूर निकालकर रख लें।
मदद के लिए हेल्पडेस्क भी है मौजूद
कई बार फॉर्म भरते वक्त तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं या फिर फीस कटने के बाद अपडेट नहीं होती। आपकी इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए आयोग ने एक डेडिकेटेड हेल्पडेस्क भी बनाई है। अगर फॉर्म भरने, फीस जमा करने या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कोई भी परेशानी आती है, तो आप वर्किंग डेज (कामकाजी दिनों) में सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच सीधे यूपीएससी के हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपनी परेशानी upscsoap@nic.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। वहां से आपको पूरी तकनीकी मदद मुहैया कराई जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव