upsc recruitment 2025 notification 213 posts lecturer medical officer apply online UPSC ने निकाली 213 पदों पर भर्ती, आयु सीमा 50 तक, जानिए पूरी जानकारी, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़upsc recruitment 2025 notification 213 posts lecturer medical officer apply online

UPSC ने निकाली 213 पदों पर भर्ती, आयु सीमा 50 तक, जानिए पूरी जानकारी

यूपीएससी ने 213 पदों पर भर्ती निकाली है। मेडिकल ऑफिसर और लेक्चरर समेत कई पदों पर आवेदन 2 अक्टूबर तक होंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 06:39 PM
share Share
Follow Us on
UPSC ने निकाली 213 पदों पर भर्ती, आयु सीमा 50 तक, जानिए पूरी जानकारी

संघ लोक सेवा आयोग (upsc) ने 213 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें लेक्चरर (उर्दू), मेडिकल ऑफिसर, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार, लेखा अधिकारी और असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे अहम पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 2 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 तय की गई है।

इन पदों पर निकली है भर्ती

इस भर्ती अभियान के अंतर्गत विभिन्न पदों पर कुल 213 रिक्तियां निकाली गई हैं। इनमें मेडिकल ऑफिसर के 125 पद सबसे अधिक हैं। इसके अलावा लेक्चरर (उर्दू) के 15 पद, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता के 5 पद, सहायक विधि सलाहकार के 16 पद, और लेखा अधिकारी के 32 पद शामिल हैं।

शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग रखी गई है। कानूनी पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री होनी चाहिए। लेक्चरर (उर्दू) के लिए उम्मीदवार से उर्दू विषय में स्नातकोत्तर और बीएड की मांग की गई है। मेडिकल ऑफिसर पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास MBBS की डिग्री होना आवश्यक है। वहीं, अन्य पदों के लिए स्नातक या परास्नातक डिग्री मांगी गई है।

कितनी होगी आयु सीमा

उम्र सीमा भी वर्ग अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग (UR) के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष रखी गई है, जबकि ओबीसी उम्मीदवार 53 वर्ष और एससी/एसटी उम्मीदवार 55 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। PwBD उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष तय की गई है।

आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 25 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। जबकि महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और वहीं से विस्तृत नोटिफिकेशन भी डाउनलोड किया जा सकता है।

UPSC
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।