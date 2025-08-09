लेक्चरर और असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों के लिए UPSC ने निकाली भर्ती, जानें पूरी डिटेल

संघ लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर और असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 15 पदों पर भर्ती निकाली है, योग्य उम्मीदवार इस महीने के अंत तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने लेक्चरर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान संगठन में कुल 15 पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 तय की गई है, जबकि पूर्ण रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2025 है।

इस भर्ती के अंतर्गत असिस्टेंट डायरेक्टर के 3 पद, लेक्चरर (अंग्रेजी) के 5 पद और लेक्चरर (गणित) के 7 पद शामिल हैं। योग्यता मानदंड के अनुसार, असिस्टेंट डायरेक्टर पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की डिग्री या इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी की किसी शाखा में डिप्लोमा होना आवश्यक है। लेक्चरर (अंग्रेजी) के लिए अंग्रेजी में एमए डिग्री और बी.एड. अनिवार्य है, जबकि लेक्चरर (गणित) के लिए गणित में मास्ट डिग्री और बी.एड. जरूरी है।

क्या है चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू में न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें सामान्य/ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए न्यूनतम 50 अंक, ओबीसी के लिए 45 अंक, और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के लिए 40 अंक आवश्यक होंगे। इंटरव्यू का कुल अंक 100 है। अगर चयन प्रक्रिया में भर्ती परीक्षा के बाद इंटरव्यू शामिल है, तो उम्मीदवार को अपने वर्ग के अनुसार इंटरव्यू चरण में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे।

आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 25 रुपये तय किया गया है, जिसे SBI की किसी भी शाखा में नकद, नेट बैंकिंग, या क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई के माध्यम से जमा किया जा सकता है। हालांकि, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पुरुष उम्मीदवारों के लिए शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी।