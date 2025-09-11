UPSC Recruitment 2025 for 84 Lecturer and other posts ends today apply now at upsc.gov.in Sarkari Nuakri UPSC Recruitment 2025: यूपीएससी लेक्चरर पदों पर आवेदन की लास्ट डेट आज, 84 पदों पर होगी भर्ती, Career Hindi News - Hindustan
Latest Sarkari Naukri: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आज 11 सितंबर को लेक्चरर और अन्य पदों पर आवेदन प्रकिया बंद कर दी जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को upsc.gov.in पर जाना होगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 08:46 AM
UPSC Recruitment 2025 Apply Online: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आज 11 सितंबर को लेक्चरर और अन्य पदों पर आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 84 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लेक्चरर पदों पर की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त 2025 से शुरू हुई थी। आवेदन फॉर्म प्रिंट करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2025 तय की गई है।

वैकेंसी डिटेल्स-

1. असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर- 19 पद

2. पब्लिक प्रोसिक्यूटर- 25 पद

3. लेक्चरर (बाॅट्नी) - 8 पद

4. लेक्चरर (केमिस्ट्री)- 8 पद

5. लेक्चरर (इकोनॉमिक्स)- 2 पद

6. लेक्चरर (इतिहास)- 3 पद

7. लेक्चरर (होम साइंस)- 1 पद

8. लेक्चरर (फिजिक्स)- 6 पद

9. लेक्चरर (साइकोलॉजी)- 1 पद

10. लेक्चरर (सोश्योलॉजी)- 3 पद

11. लेक्चरर (जूलॉजी)- 8 पद

योग्यता-

हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा अलग-अगल है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें।

आवेदन शुल्क-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 25 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। महिला, एससी, एसटी एवं PwBD कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है। फीस का भुगतान ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से किया जा सकता है।

UPSC Recruitment 2025: भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक UPSC Recruitment 2025 पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

