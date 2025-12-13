Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
UPSC ने निकाली बंपर भर्ती, 102 पदों पर सीधी नियुक्ति; आयु सीमा 45 तक

संक्षेप:

UPSC CGPDTM Recruitment 2025 : यूपीएससी ने 102 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्यता, आयु सीमा, वेतन, चयन प्रक्रिया और आवेदन तरीका यहां विस्तार से पढ़ें।

Dec 13, 2025 03:48 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

UPSC CGPDTM Recruitment 2025 : सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए साल के आखिरी महीने में यूपीएससी ने बड़ी सौगात दी है। संघ लोक सेवा आयोग ने सीजीपीडीटीएम के तहत एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर जैसे प्रतिष्ठित पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 102 पदों पर होने वाली इस भर्ती में योग्य उम्मीदवार 13 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह मौका उन अभ्यर्थियों के लिए खास है, जो कानून, शोध और परीक्षा सुधार जैसे क्षेत्रों में करियर बनाना चाहते हैं।

UPSC CGPDTM Recruitment 2025 : पदों का पूरा ब्योरा

संघ लोक सेवा आयोग की इस भर्ती में दो अलग-अलग पद शामिल हैं। एग्ज़ामिनर ऑफ ट्रेड मार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के 100 पद और डिप्टी डायरेक्टर (एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म्स) के 2 पद भरे जाएंगे। आरक्षण के तहत सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग सीटें तय की गई हैं।

UPSC CGPDTM Recruitment 2025 : योग्यता और अनुभव की शर्तें

एग्ज़ामिनर पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही ट्रेड मार्क्स या कानूनी मामलों में दो साल का अनुभव अनिवार्य रखा गया है। वहीं डिप्टी डायरेक्टर पद के लिए किसी भी विषय में पीएचडी के साथ शिक्षा, शोध या परीक्षा सुधार से जुड़ा कम से कम पांच साल का अनुभव मांगा गया है। आयोग को कुछ मामलों में योग्यता और अनुभव में छूट देने का अधिकार भी रहेगा।

UPSC CGPDTM Recruitment 2025 : आयु सीमा और छूट

आयु सीमा की बात करें तो एग्ज़ामिनर पद के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 30 साल तय की गई है, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी। डिप्टी डायरेक्टर पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल तक रखी गई है। दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों को अतिरिक्त छूट का लाभ भी मिलेगा।

UPSC CGPDTM Recruitment 2025 : वेतन और सेवा शर्तें

चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के तहत आकर्षक वेतन मिलेगा। एग्ज़ामिनर पद के लिए लेवल-7 और डिप्टी डायरेक्टर पद के लिए लेवल-11 का वेतनमान तय किया गया है। ये पद स्थायी हैं और इन पर नियुक्ति के बाद प्रोबेशन अवधि भी लागू होगी।

UPSC CGPDTM Recruitment 2025 : चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू या भर्ती परीक्षा के बाद इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। आयोग जरूरत पड़ने पर शॉर्टलिस्टिंग के लिए अतिरिक्त मानदंड भी तय कर सकता है। इंटरव्यू में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी उम्मीदवार को सफल माना जाएगा।

UPSC CGPDTM Recruitment 2025 : आवेदन कैसे करें

इच्छुक उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर 13 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 1 जनवरी 2026 की शाम 6 बजे तक चलेगी। सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 25 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है।

