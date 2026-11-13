यूपीएससी में 198वीं रैंक से 650 एनकाउंटर तक, कौन हैं IPS अजय साहनी, बने मुरादाबाद के नए डीआईजी
अजय कुमार साहनी 2009 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर हैं। बदमाशों के गैंग का सफाया करने के कारण उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या यूपी पुलिस के सुपरकॉप कहा जाता है।
अपराधियों में खौफ का दूसरा नाम यूपी के सुपरकॉप और मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय कुमार साहनी एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्हें मुरादाबाद का डीआईजी बनाया गया है। मई 2025 से वह बरेली रेंज के डीआईजी के पद पर तैनात थे। साल 2010 में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुरादाबाद में ही हुई थी। तीन बार प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पदक हासिल करने वाले अजय साहनी का पुलिस करियर कई चर्चित अभियानों से जुड़ा रहा है। कई कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए छेड़े गए चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन से उनका नाम जुड़ा रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक विभागीय रिकॉर्ड में 650 से अधिक पुलिस मुठभेड़ों का उनके नाम का जिक्र है। इन अभियानों में उनकी टीम ने कई इनामी और कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराने व बड़ी संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का दावा किया जाता रहा है।
कौन हैं अजय कुमार साहनी?
अजय कुमार साहनी 2009 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर हैं। बदमाशों के गैंग का सफाया करने के कारण उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या यूपी पुलिस के सुपरकॉप कहा जाता है। उनका जन्म 11 जुलाई 1981 को उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के आनंद नगर में हुआ। उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए और बीएड की पढ़ाई की है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2008 में उन्हें 198वीं रैंक मिली थी। ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले साहनी को आईपीएस सर्विसेज और यूपी कैडर अलॉट हुआ था। उनके पिता बीएल साहनी किसान और मां जूनियर स्कूल में सरकारी टीचर रहीं।
स्कूलिंग और कॉलेज कहां से
अजय साहनी की 12वीं तक की पढ़ाई आनंद नगर के जयपुरिया कॉलेज में हुई। 1997 में 10वीं और 1999 में 12वीं हिंदी मीडियम से पास की। 2002 में बीए और फिर 2004 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में MA किया। वैसे तो वर्दी का सपना बचपन से ही मन में था पर जब प्रयागराज में यूपीएससी की तैयारी करते युवाओं को देखा तो अरमानों में और जान आ गई।
असिस्टेंट कमांडेंट पद पर चयन पर नहीं जॉइन किया
उनका पहले ही प्रयास में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर चयन हो गया था। पर यूपीएससी की तैयारी के लिए जॉइन ही नहीं किया। यूपीएससी के पहले प्रयास में चयन नहीं हुआ लेकिन दूसरे प्रयास में दिल्ली रहकर जी जान से तैयारी की। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस बने।
उपलब्धियां
डीजीपी के तीनों मेडल से सम्मानित किया जा चुका है।
3 बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया।
सीएम द्वारा शौर्य सम्मान से भी सम्मानित किया।
धाकड़ ट्रैक रिकॉर्ड
उनकी पहचान पुलिस महकमे में एक तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर रही है। लगभग डेढ़ दशक के दौरान उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों में जिम्मेदारी संभाली है।
- कानपुर: ASP रहते कुख्यात बदमाश मोनू और लिटिल चंदेल के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस मुठभेड़ में दोनों मारे गए।
- बुलंदशहर: 50 जवानों के साथ अगौता क्षेत्र के गांव में दबिश दी। माफिया और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ अभियान चलाया। कई बदमाशों ने जिला छोड़ दिया।
- नोएडा (दनकौर-दादरी): हिंसा के दौरान प्रभावित इलाकों में खुद मोर्चा संभाला और कानून-व्यवस्था बहाल कराई।
- 2016 सिद्धार्थनगर: बावरिया गैंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। एक लाख रुपये के इनामी बदमाश को पोस्टिंग के नौवें दिन मुठभेड़ में मार गिराया। 13 अन्य बदमाश गिरफ्तार किए गए।
- आजमगढ़: दंगों के बाद विशेष पोस्टिंग मिली। सीओ सिटी पर गोली चलाने वालों की तलाश में अभियान चलाया। तीन आरोपियों को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया।
- बिजनौर: दंगों के बाद एसपी बनाकर भेजे गए। करीब एक साल तक अपराधियों और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ कार्रवाई की।
- 2017 के बाद – आजमगढ़: दोबारा पोस्टिंग के दौरान D-19 गैंग के खिलाफ अभियान चलाया। एक साल में 9 बदमाशों का एनकाउंटर किया।
- 2018 – अलीगढ़: SSP रहते मंदिर में दो साधुओं की हत्या और डकैती की घटनाओं के आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया। अलग-अलग मुठभेड़ों में 7 बदमाश मारे गए। इनमें 4 एक ही दिन में ढेर हुए।
- 2019 – बाराबंकी: लोकसभा चुनाव के दौरान एसपी बनाए गए। शराब तस्करी में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
- 2020 - मेरठ: SSP रहते कुख्यात बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया। शिव शक्ति नायडू समेत कई बदमाश मुठभेड़ में मारे गए।
- फरवरी 2020 - शिव शक्ति नायडू एनकाउंटर: दिल्ली के कुख्यात नायडू गैंग के सरगना को मुठभेड़ में ढेर किया। उस पर एक लाख रुपये का इनाम था। इस कार्रवाई के लिए 2021 में वीरता पदक मिला।
- 2020 चांद उर्फ काला एनकाउंटर: ट्रांसपोर्ट नगर में लूट के बाद भाग रहे चांद उर्फ काला को मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
- 2020 – सुजीत सिंह उर्फ बुढ़वा: D-9 गैंग के सरगना और 50 हजार रुपये के इनामी सुजीत सिंह को मुठभेड़ में ढेर किया। इस कार्रवाई के लिए भी वीरता पुरस्कार मिला।
- मेरठ CAA हिंसा: हिंसा के दौरान खुद मोर्चा संभाला। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 6 उपद्रवियों की मौत हुई।
- मेरठ कानून-व्यवस्था अभियान: ऊंट की अवैध कुर्बानी और सड़कों पर नमाज के खिलाफ सख्त निर्देश दिए। ड्रोन कैमरों और पुलिस टीमों की मदद से घर-घर अभियान चलाया।
- जौनपुर: SSP रहते हिस्ट्रीशीटरों और कुख्यात बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया। कई बदमाशों ने सरेंडर किया और कई गिरफ्तार किए गए। उनके नाम 6 एनकाउंटर दर्ज हुए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी