क्या होता हीट आइलैंड, UPSC ने पूछ लिया सवाल; समझिए शहरों की बढ़ती गर्मी के पीछे छिपी बड़ी वजह
Urban Heat Island Effect क्या है, शहर गांवों से ज्यादा गर्म क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हैं और UPSC ने इस पर सवाल क्यों पूछा?
दिल्ली, मुंबई, पेरिस, न्यूयॉर्क या लंदन जैसे बड़े शहरों में अक्सर लोग महसूस करते हैं कि यहां रात में भी गर्मी कम नहीं होती। इसके पीछे एक बड़ा कारण है जिसे अर्बन हीट आइलैंड यानी 'हीट आइलैंड' कहा जाता है। हाल ही में आई एक स्टडी में बताया गया कि यह प्रभाव एक तरफ गर्मी से होने वाली मौतें बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ ठंड से होने वाली मौतों को भी काफी कम कर देता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में दुनिया भर में ठंड से होने वाली मौतों में जितनी कमी आई, वह गर्मी से बढ़ी मौतों से करीब 4.4 गुना ज्यादा थी। मॉस्को जैसे शहरों में यह अंतर और भी बड़ा देखा गया। इसी वजह से अर्बन हीट आइलैंड अब सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि स्वास्थ्य और शहरी जीवन का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है।
क्या होता है अर्बन हीट आइलैंड?
अर्बन हीट आइलैंड ऐसा प्रभाव है जिसमें शहर अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाते हैं। आसान भाषा में समझें तो शहर 'गर्मी का टापू' बन जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शहरों में मिट्टी, घास और पेड़ों की जगह कंक्रीट, डामर और लोहे ने ले ली है। ये चीजें दिनभर सूरज की गर्मी को सोखती रहती हैं और रात में धीरे-धीरे उसे छोड़ती हैं। इसी कारण शहर देर रात तक गर्म बने रहते हैं।
कंक्रीट और डामर कैसे बढ़ाते हैं गर्मी?
सड़कों पर बिछा डामर, ऊंची इमारतें और सीमेंट की दीवारें सूरज की किरणों को तेजी से सोख लेती हैं। गांवों में मिट्टी और पेड़-पौधे गर्मी को संतुलित रखते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं हो पाता। इसी वजह से शहरों का तापमान आसपास के इलाकों से कई डिग्री ज्यादा हो जाता है। यही कारण है कि मेट्रो शहरों में गर्मी का असर ज्यादा महसूस होता है।
पेड़ों की कमी भी बड़ी वजह
जब शहरों में हरियाली कम होती जाती है तो प्राकृतिक ठंडक भी खत्म होने लगती है। पेड़-पौधे अपने आसपास का तापमान कम करने में मदद करते हैं। लेकिन तेजी से बढ़ते शहरीकरण में पार्क, खाली जमीन और पेड़ कटते जा रहे हैं। इससे शहरों में गर्मी फंसने लगती है और तापमान लगातार बढ़ता जाता है।
गाड़ियां, फैक्ट्रियां और एसी भी बढ़ा रहे गर्मी
शहरों में लाखों वाहन चलते हैं। फैक्ट्रियां लगातार काम करती हैं और हर घर-दफ्तर में एयर कंडीशनर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सभी मशीनें गर्म हवा बाहर छोड़ती हैं। यानि इंसान खुद भी शहरों का तापमान बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। इसे वैज्ञानिक भाषा में एंथ्रोपोजेनिक हीट यानी इंसानों के द्वारा जनित गर्मी कहा जाता है।
प्रदूषण भी बना रहा शहरों को भट्ठी
वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं और काला कार्बन वातावरण में गर्मी को रोककर रखते हैं। इससे हवा ज्यादा गर्म हो जाती है। यही वजह है कि प्रदूषण वाले शहरों में हीट वेव का असर और ज्यादा खतरनाक बन जाता है।
ऊंची इमारतें हवा का रास्ता रोक देती हैं
आजकल शहरों में ऊंची-ऊंची इमारतें तेजी से बन रही हैं। इनकी वजह से हवा का बहाव कम हो जाता है। संकीर्ण सड़कें और दोनों तरफ ऊंची इमारतें 'अर्बन साइक्लोन इफेक्ट' पैदा करती हैं, जिसमें गर्म हवा शहर के भीतर ही फंस जाती है। इससे रात में भी राहत नहीं मिलती।
लोगों की सेहत पर पड़ रहा सीधा असर
अर्बन हीट आइलैंड का सबसे ज्यादा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ता है। इससे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और दिल से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बुजुर्ग, बच्चे और मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि उन्हें लंबे समय तक गर्म वातावरण में रहना पड़ता है।
बिजली और पानी पर भी बढ़ता दबाव
जब शहर ज्यादा गर्म होते हैं तो लोग ज्यादा एसी और कूलर चलाते हैं। इससे बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है। साथ ही ज्यादा गर्मी के कारण पानी तेजी से सूखता है और पानी की खपत भी बढ़ जाती है। इससे शहरों में जल संकट और गहरा सकता है।
दुनिया के शहर कैसे कर रहे मुकाबला?
दुनिया के कई शहर अब इस समस्या से निपटने के लिए नए उपाय अपना रहे हैं। लॉस एंजेलिस में कूल रूफ इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसमें ऐसी छतें बनाई जा रही हैं जो सूरज की रोशनी को वापस परावर्तित कर देती हैं। दुबई में स्मार्ट कूलिंग सिस्टम अपनाया गया है, जहां एक केंद्रीय सिस्टम से ठंडा पानी पाइपों के जरिए कई इमारतों तक पहुंचाया जाता है। इससे ऊर्जा की बचत होती है। वहीं पेरिस में कूल स्ट्रीट इनिशिएटिव के तहत सड़कों को पैदल यात्रियों के लिए बदला जा रहा है और डामर हटाकर पेड़-पौधे लगाए जा रहे हैं।
UPSC ने पूछा यह सवाल?
UPSC ने 2013 में पूछा था सवाल - दुनिया के शहरी आवासों में हीट आइलैंड बनने के कारण बताइए। इस सवाल के जरिए आयोग यह समझना चाहता था कि अभ्यर्थी शहरीकरण, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संबंध को कितना समझते हैं। आज भी यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हीट वेव और बढ़ती शहरी गर्मी पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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