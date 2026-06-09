UPSC Prelims Result 2026: जारी होने वाला है यूपीएससी CSE प्रीलिम्स रिजल्ट, पिछली साल क्या रही थी कटऑफ?
UPSC CSE Prelims Result 2026: यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट जल्द ही upsc.gov.in पर जारी होने की उम्मीद है। 24 मई को हुई परीक्षा के सफल उम्मीदवारों की मुख्य परीक्षा 21 अगस्त 2026 से शुरू होगी।
UPSC CSE Prelims Result 2026 date: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 (CSE Prelims) में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 24 मई 2026 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई इस परीक्षा के परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है। आयोग के इतिहास को देखें तो परीक्षा के 15 से 20 दिनों के भीतर प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है।
रोल नंबर वाली PDF के रूप में आएगा रिजल्ट
यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम एक पीडीएफ (PDF) डॉक्यूमेंट के रूप में जारी किया जाएगा। इस लिस्ट में केवल उन्हीं भाग्यशाली और मेहनती उम्मीदवारों के रोल नंबर दर्ज होंगे, जिन्होंने अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया है। इस साल कुल 933 रिक्तियों के लिए करीब 5.49 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में पास होंगे, उन्हें 21 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।
UPSC IAS Prelims Result 2026: यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे-
1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “What's New” सेक्शन में जाना होगा।
3. इसके बाद आपको UPSC CSE Prelims Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।
5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।
6. इसके बाद आप यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।
7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।
यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (आईएएस), भारतीय पुलिस सर्विसेज (आईपीएस) और भारतीय फॉरेन सर्विसेज (आईएफएस), रेलवे ग्रुप ए (इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस), इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। मुख्य व इंटरव्यू इसी के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है।
कैसी रही थी साल 2025 की आधिकारिक कट-ऑफ?
सामान्य वर्ग (General Category): 92.66 अंक
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 92.00 अंक
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 89.34 अंक
अनुसूचित जाति (SC): 84.00 अंक
अनुसूचित जनजाति (ST): 82.66 अंक
पीडब्ल्यूबीडी-1: 76.66 अंक
पीडब्ल्यूबीडी-2: 54.66 अंक
पीडब्ल्यूबीडी-3: 40.66 अंक
पीडब्ल्यूबीडी-5: 40.66 अंक
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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