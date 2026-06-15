UPSC Prelims Result OUT, Direct Link: यूपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट upsc.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
UPSC Prelims Result 2026 Link: यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
UPSC CSE Prelims Result 2026 Download Link: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आज यानी 15 जून 2026 को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 (CSE Prelims) के परिणामों की घोषणा कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए देश भर के लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस साल कुल 1016 रिक्त पदों के लिए आयोजित की गई इस प्रारंभिक परीक्षा में से 13,343 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उम्मीदवार अपना परिणाम यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
5 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा, 13,343 उम्मीदवार पास
इस साल 24 मई 2026 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा में 5 लाख से अधिक (लगभग 5.01 लाख) अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग ने पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत परीक्षा के महज 22 दिनों के भीतर ही परिणाम जारी कर रिकॉर्ड कायम किया है। हालांकि, इस परिणाम की एक बड़ी और ध्यान खींचने वाली बात यह रही कि तकनीकी या प्रशासनिक कारणों के चलते एक उम्मीदवार का परिणाम फिलहाल रोककर रखा गया है। सफल घोषित किए गए सभी 13,343 उम्मीदवारों के रोल नंबर की लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
UPSC IAS Prelims Result 2026: यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे-
1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “What's New” सेक्शन में जाना होगा।
3. इसके बाद आपको UPSC CSE Prelims Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।
5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।
6. इसके बाद आप यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।
7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।
21 अगस्त से शुरू होगी मुख्य परीक्षा
प्रारंभिक परीक्षा की इस पहली और कठिन बाधा को पार करने वाले उम्मीदवारों के पास अब मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 70 दिनों से भी कम का समय बचा है। यूपीएससी टाइमटेबल के अनुसार, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 21 अगस्त 2026 से किया जाएगा, जो कि पांच दिनों तक चलने वाली एक वर्णनात्मक लिखित परीक्षा होगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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