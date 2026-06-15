UPSC Prelims Result date: यूपीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट upsc.gov.in पर कब आएगा, जानें परिणाम के बाद आगे क्या?
UPSC CSE Prelims Result 2026 Date: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा 24 मई को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट upsc.gov.in पर जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। 5.49 लाख अभ्यर्थी पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकेंगे।
UPSC CSE Prelims Result 2026 date: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में शामिल हुए करीब 5.49 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार अब किसी भी समय खत्म हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों के ट्रेंड्स और आयोग के इतिहास को देखें तो परीक्षा संपन्न होने के महज 15 से 20 दिनों के भीतर ही प्रीलिम्स के परिणाम घोषित कर दिए जाते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि यूपीएससी बहुत जल्द अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर नतीजों के साथ-साथ इस साल की संभावित कटऑफ लिस्ट भी जारी कर देगा।
परीक्षा संपन्न होने के तुरंत बाद, आयोग ने उत्तर पुस्तिकाओं के पारदर्शी मूल्यांकन के लिए 28 मई 2026 को आंसर-की भी जारी कर दी थी। परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अपने रोल नंबर के जरिए परिणाम देख सकेंगे; इसलिए उन्हें नई और सटीक अपडेट के लिए लगातार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
कुल 933 पदों पर होगी नियुक्ति
यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (आईएएस), भारतीय पुलिस सर्विसेज (आईपीएस) और भारतीय फॉरेन सर्विसेज (आईएफएस), रेलवे ग्रुप ए (इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस), इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। मुख्य व इंटरव्यू इसी के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। आपको बता दें कि इस साल की परीक्षा के माध्यम से आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफएस (IFS) सहित विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं के कुल 933 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
UPSC IAS Prelims Result 2026: यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे-
1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “What's New” सेक्शन में जाना होगा।
3. इसके बाद आपको UPSC CSE Prelims Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।
5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।
6. इसके बाद आप यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।
7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।
UPSC IAS रिजल्ट के बाद क्या होगा अगला चरण?
UPSC जल्द ही बिना किसी पूर्व सूचना के परिणाम घोषित करेगा। जो अभ्यर्थी 2026 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे, वे रिजल्ट आते ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर अपना रोल नंबर चेक कर सकेंगे। अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में आ जाता है, तो बिना एक दिन भी गंवाए आपको मेंस परीक्षा के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF-1) भरने और उत्तर लेखन के अभ्यास में जुट जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
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