UPSC: यूपीएसई प्रीलिम्स 2026 पेपर लीक का सच, PIB ने दावों को बताया 100% फर्जी
UPSC: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) प्रीलिम्स 2026 पेपर लीक का दावा पूरी तरह फर्जी है। PIB फैक्ट चेक और विशेषज्ञों के अनुसार, एक कोचिंग द्वारा वेबसाइट पर की गई 'SEO बैकडेटिंग' की वजह से यह पूरा भ्रम फैला था।
UPSC Prelims Paper 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा विवाद अब पूरी तरह शांत हो गया है। सरकारी संस्था 'पीआईबी फैक्ट चेक' (PIB Fact Check) ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि यूपीएससी प्रिलिम्स का पेपर लीक होने की खबरें पूरी तरह फर्जी और निराधार हैं। इस जांच के बाद साफ हो गया है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित है और छात्र बिना किसी डर के अपनी आगे की तैयारी जारी रख सकते हैं।
क्या था पूरा विवाद और NSUI का दावा?
इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब छात्र संगठन 'नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया' (NSUI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट 'अनंतम आईएएस' (Anantam IAS) के स्टडी मटेरियल से प्रीलिम्स परीक्षा के 100 में से 82 सवाल हू-बहू मैच कर रहे हैं। विनोद जाखड़ ने कोचिंग माफिया और सिस्टम के बीच मिलीभगत की आशंका जताते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, जिससे लाखों सिविल सेवा अभ्यर्थियों के बीच हड़कंप मच गया था।
कोचिंग संस्थान की सफाई
जैसे ही यह मामला गरमाया, 'अनंतम आईएएस' कोचिंग संस्थान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपनी सफाई पेश की। संस्थान का कहना है कि उन्होंने परीक्षा समाप्त होने और प्रश्न पत्र के सार्वजनिक होने के बाद ही उसकी ‘आंसर-की’ तैयार की थी।
तो फिर कोचिंग के नोट्स परीक्षा के सवालों से हू-बहू मैच करते हुए क्यों दिखाई दे रहे थे? शिक्षाविदों और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स ने जब इस मामले की गहराई से पड़ताल की, तो एक बेहद चौंकाने वाली तकनीकी वजह सामने आई। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कोई पेपर लीक नहीं बल्कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) की एक चालाक ट्रिक थी।
कोचिंग संस्थान ने परीक्षा खत्म होने के बाद अपनी वेबसाइट के पुराने आर्टिकल्स और वेबपेज को एडिट किया ताकि वे परीक्षा में आए असली सवालों से मैच कर सकें। ऐसा इसलिए किया गया ताकि गूगल जैसे सर्च इंजन पर उनकी रैंकिंग बढ़ सके और छात्रों को लगे कि कोचिंग ने पहले ही ये सवाल पढ़ा दिए थे। इसी 'बैकडेटिंग' यानी इंटरनेट पर सामग्री की पुरानी तारीख दिखाने की की वजह से छात्रों के बीच यह भारी गलतफहमी और पेपर लीक का भ्रम पैदा हुआ।
मजबूत है यूपीएससी का सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट ने भी की तारीफ
इस पूरे विवाद के बाद एक बार फिर साबित हो गया है कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षाओं की गोपनीयता और सुरक्षा का ढांचा बेहद मजबूत है, जिसे भेदना मुमकिन नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में यूपीएससी की निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की जमकर तारीफ कर चुकी है।
सभी छात्र-छात्राओं और अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया पर तैरने वाली इस तरह की किसी भी सनसनीखेज अफवाह या अनवेरिफाइड सोर्सेज के दावों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। परीक्षा से जुड़ी किसी भी आधिकारिक और वेरिफाइड जानकारी के लिए केवल यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विश्वास करें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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