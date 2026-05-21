UPSC Prelims 2026 Tips: '1 मिनट में कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बनता', IAS अर्पित गुप्ता ने बताए UPSC क्रैक करने के टिप्स
IAS Arpit Gupta UPSC Prelims Tips: साल 2022 बैच के आईएएस अधिकारी (IAS) अर्पित गुप्ता ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अपनी खास रणनीति और अनुभव साझा किए हैं।
UPSC Prelims Tips by IAS Arpit Gupta: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, जिसमें हर साल 10 से 12 लाख छात्र बैठते हैं। इस भारी भीड़ में से केवल 900-1000 छात्र ही अंतिम रूप से चयनित हो पाते हैं। ऐसे में हर अभ्यर्थी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर टॉपर्स में ऐसा क्या अलग होता है जो उन्हें इस भीड़ से जुदा करता है?
साल 2022 बैच के आईएएस अधिकारी (IAS) अर्पित गुप्ता ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अपनी खास रणनीति और अनुभव साझा किए हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले अर्पित गुप्ता ने महज 24 साल की उम्र में ऑल इंडिया रैंक 54 (AIR 54) हासिल की थी। आईआईटी रुड़की (IIT) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक करने वाले अर्पित का मानना है कि प्रशासनिक सेवा की तैयारी केवल किताबों को रटने की नहीं, बल्कि खुद को मानसिक रूप से ढालने की प्रक्रिया है।
ब्यूरोक्रेट बनने की प्रक्रिया पर आईएएस अर्पित के विचार
आईएएस अर्पित गुप्ता यूपीएससी की तैयारी को लेकर एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, जो हर एस्पिरेंट को समझनी चाहिए: “एक ब्यूरोक्रेट (प्रशासक) केवल 1 मिनट में नहीं बनता है, भले ही परीक्षा का परिणाम उस 1 मिनट में आ जाता हो। इस एग्जाम के लिए आज लाखों बच्चे कोचिंग जा रहे हैं और डेली बेसिस पर एक जैसी ही चीजें पढ़ रहे हैं। लेकिन यूपीएससी आपसे कुछ अलग चाहता है— वह चाहता है कि आपके पास खुद की प्लानिंग हो, आप खुद से सीखने की आदत डालें और सबसे महत्वपूर्ण यह कि आपको पता हो कि क्या और कैसे करना है।”
IAS अर्पित गुप्ता के अनुसार यूपीएससी प्रीलिम्स के 5 अचूक टिप्स
लाखों बच्चों के बीच अपनी जगह पक्की करने के लिए अर्पित गुप्ता ने प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टिप्स साझा किए हैं:
1. बेसिक को बनाएं अपनी ढाल: तैयारी की शुरुआत में सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करें। जब आपकी नींव मजबूत होती है, तो आगे चलकर कठिन और एनालिटिकल टॉपिक्स भी बहुत आसानी से समझ आने लगते हैं।
2. किताबों को बार-बार दोहराएं : दस नई किताबें पढ़ने के बजाय बुनियादी और प्रमाणिक किताबों (जैसे NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स) को बार-बार पढ़ना सफलता की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है।
3. हाइलाइट करने की आदत डालें: पहली या दूसरी बार पढ़ते समय महत्वपूर्ण पॉइंट्स और कीवर्ड्स को हाइलाइट जरूर करें। ऐसा करने से जब आप परीक्षा के नजदीक अंतिम समय में रिवीजन करेंगे, तो आपको पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
4. शॉर्ट नॉट्स : अपनी पढ़ाई के दौरान जितने हो सकें छोटे, क्रिस्प और टू-द-पॉइंट नोट्स बनाएं। व्यवस्थित नोट्स आपका कीमती समय बचाते हैं और परीक्षा से ठीक पहले तेज स्पीड से रिवीजन करने में बेहद मददगार साबित होते हैं।
5. पढ़ाई के बीच छोटे ब्रेक्स लें: लंबे समय तक बिना रुके लगातार पढ़ाई करने से दिमाग सुस्त हो जाता है और मानसिक थकान होने लगती है। इसलिए पढ़ाई के हर एक या दो घंटे के स्लॉट के बाद छोटे-छोटे ब्रेक लें ताकि दिमाग तरोताजा रहे।
पुराने प्रश्न पत्र और अखबार हैं असली मार्गदर्शक
अर्पित गुप्ता के अनुसार, कोचिंग के मॉड्यूल्स से ज्यादा भरोसा उम्मीदवारों को पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों (PYQs) और डेली न्यूजपेपर पर करना चाहिए। पुराने पेपर्स आपको परीक्षा के बदलते पैटर्न और प्रश्नों की प्रकृति को समझने में मदद करते हैं, जबकि रोजाना अखबार पढ़ने से करेंट अफेयर्स पर आपकी एक स्वतंत्र और प्रशासनिक सोच विकसित होती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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