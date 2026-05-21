UPSC प्री से पहले अच्छी खबर, DMRC ने बदला रविवार का टाइमटेबल; परीक्षा के दिन पहले दौड़ेगी मेट्रो
UPSC Prelims 2026 के उम्मीदवारों के लिए DMRC ने बड़ा फैसला लिया है। 24 मई को पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन पर दिल्ली मेट्रो सुबह 6 बजे से चलेगी ताकि छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें।
देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाने वाली यूपीएससी (UPSC) सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर अभ्यर्थियों की तैयारियां आखिरी दौर में हैं। ऐसे समय में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने उम्मीदवारों को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। परीक्षा वाले दिन दिल्ली मेट्रो की कुछ अहम लाइनों पर सेवाएं सामान्य समय से पहले शुरू की जाएंगी ताकि छात्र बिना भागदौड़ और तनाव के अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें।
दिल्ली और एनसीआर में हर साल यूपीएससी परीक्षा के दौरान लाखों छात्र सफर करते हैं। कई परीक्षा केंद्र शहर के अलग-अलग हिस्सों में होते हैं, जिसके कारण उम्मीदवारों को सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने यह खास व्यवस्था की है।
किन मेट्रो लाइनों पर सुबह 6 बजे शुरू होगी सेवा
डीएमआरसी के मुताबिक 24 मई, रविवार को पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर मेट्रो सेवा सुबह 6 बजे से शुरू कर दी जाएगी। सामान्य तौर पर रविवार को इन लाइनों पर मेट्रो सुबह 7 बजे चलती है, लेकिन UPSC परीक्षा को देखते हुए समय में एक घंटे का बदलाव किया गया है। यह फैसला खास तौर पर उन छात्रों के लिए अहम माना जा रहा है जिनके परीक्षा केंद्र दूर-दराज के इलाकों में हैं और जिन्हें कई इंटरचेंज बदलकर यात्रा करनी पड़ती है।
सुबह 6 से 7 बजे तक कितने अंतराल पर मिलेगी मेट्रो
डीएमआरसी ने जानकारी दी है कि सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच इन तीनों लाइनों पर ट्रेनें 15 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। इसके बाद सुबह 7 बजे से मेट्रो सेवाएं सामान्य रविवार टाइम टेबल के अनुसार संचालित होंगी। यानी छात्रों को शुरुआती एक घंटे में भी नियमित और व्यवस्थित सेवा मिलती रहेगी ताकि भीड़भाड़ और देरी जैसी परेशानी कम हो सके।
बाकी दिल्ली मेट्रो लाइनों पर क्या रहेगा टाइम
डीएमआरसी ने साफ किया है कि दिल्ली मेट्रो की बाकी सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य रविवार शेड्यूल के अनुसार ही चलेंगी। यानी अन्य लाइनों पर मेट्रो सुबह 6 बजे से ही उपलब्ध रहेगी, जैसा कि हर रविवार होता है। इस वजह से ज्यादातर उम्मीदवारों को कनेक्टिविटी में दिक्कत नहीं आएगी और वे आसानी से अलग-अलग रूट से अपने सेंटर तक पहुंच सकेंगे।
सोशल मीडिया पर DMRC ने क्या कहा
डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह विशेष व्यवस्था यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए की गई है। मकसद यही है कि परीक्षार्थी समय पर और बिना परेशानी अपने परीक्षा केंद्र पहुंच सकें। दिल्ली मेट्रो का यह कदम छात्रों के बीच काफी सराहा जा रहा है क्योंकि यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा में समय पर पहुंचना सबसे अहम माना जाता है।
हर साल UPSC परीक्षा में लाखों छात्र होते हैं शामिल
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है। IAS, IPS, IFS समेत कई बड़ी सेवाओं में भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की जाती है। हर साल देशभर से लाखों छात्र दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में परीक्षा देने पहुंचते हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान और तैयारी करने वाले छात्र मौजूद हैं, इसलिए परीक्षा के दिन सार्वजनिक परिवहन पर दबाव काफी बढ़ जाता है। ऐसे में मेट्रो सेवाओं का समय पहले करना उम्मीदवारों के लिए काफी मददगार माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव