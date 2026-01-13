Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSC Postpones Civil Services and Indian Forest Service Exam 2026 Notification; Revised Dates Expected Soon
UPSC CSE Notification 2026 Postponed: UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन स्थगित, अब करना होगा इंतजार

UPSC CSE Notification 2026 Postponed: UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन स्थगित, अब करना होगा इंतजार

संक्षेप:

UPSC Civil Services 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए 'सिविल सेवा परीक्षा' (CSE) और 'भारतीय वन सेवा' (IFoS) परीक्षा 2026 परीक्षाओं की आधिकारिक नोटिफिकेशन को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

Jan 13, 2026 09:07 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UPSC Notification 2026 Postponed: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने देश की सबसे प्रतिष्ठित 'सिविल सेवा परीक्षा' (CSE) और 'भारतीय वन सेवा' (IFoS) परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। आयोग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इन परीक्षाओं की आधिकारिक नोटिफिकेशन को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तय कार्यक्रम के अनुसार, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन 14 जनवरी 2026 को जारी होना था। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुछ अनिवार्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण इसे निर्धारित समय पर जारी नहीं किया जा सका है।

कब तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन?

यूपीएससी ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी करने की नई तारीख का खुलासा नहीं किया है। आधिकारिक बयान में केवल इतना कहा गया है कि "प्रशासनिक कारणों से सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 और भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 की अधिसूचना जारी करने की तिथि स्थगित कर दी गई है।"

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।

परीक्षा कैलेंडर पर असर की संभावना

यूपीएससी द्वारा साल 2025 में जारी वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 31 मई 2026 को होना प्रस्तावित है। आम तौर पर, नोटिफिकेशन में देरी का असर परीक्षा की तारीख पर नहीं पड़ता है, लेकिन यदि नोटिफिकेशन में अधिक विलंब होता है, तो आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी:

पात्रता: अधिसूचना स्थगित होने के बावजूद पात्रता मानदंडों (जैसे आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता) में बदलाव की संभावना कम है।

पदों की संख्या: इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफएस (IFS) समेत विभिन्न सेवाओं के लिए 1000 से अधिक पदों पर भर्ती निकल सकती है।

तैयारी जारी रखें: उम्मीदवारों को इस देरी से विचलित होने के बजाय अपनी तैयारी को और पुख्ता करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब 5 महीने से भी कम समय बचा है।

आवेदन प्रक्रिया और सुधार का मौका

जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के लिए लगभग 20 से 25 दिनों का समय दिया जाएगा। इसके बाद यूपीएससी 'करेक्शन विंडो' भी खोलता है, जिसमें अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी सुधार कर सकते हैं। आयोग ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़कर आवेदन करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
UPSC UPSC IAS UPSC Examination
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।