UPSC CSE Notification 2026 Postponed: UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन स्थगित, अब करना होगा इंतजार
UPSC Civil Services 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए 'सिविल सेवा परीक्षा' (CSE) और 'भारतीय वन सेवा' (IFoS) परीक्षा 2026 परीक्षाओं की आधिकारिक नोटिफिकेशन को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
UPSC Notification 2026 Postponed: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने देश की सबसे प्रतिष्ठित 'सिविल सेवा परीक्षा' (CSE) और 'भारतीय वन सेवा' (IFoS) परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। आयोग ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इन परीक्षाओं की आधिकारिक नोटिफिकेशन को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
तय कार्यक्रम के अनुसार, यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन 14 जनवरी 2026 को जारी होना था। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया है कि कुछ अनिवार्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण इसे निर्धारित समय पर जारी नहीं किया जा सका है।
कब तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन?
यूपीएससी ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी करने की नई तारीख का खुलासा नहीं किया है। आधिकारिक बयान में केवल इतना कहा गया है कि "प्रशासनिक कारणों से सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 और भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 की अधिसूचना जारी करने की तिथि स्थगित कर दी गई है।"
उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।
परीक्षा कैलेंडर पर असर की संभावना
यूपीएससी द्वारा साल 2025 में जारी वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 31 मई 2026 को होना प्रस्तावित है। आम तौर पर, नोटिफिकेशन में देरी का असर परीक्षा की तारीख पर नहीं पड़ता है, लेकिन यदि नोटिफिकेशन में अधिक विलंब होता है, तो आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी:
पात्रता: अधिसूचना स्थगित होने के बावजूद पात्रता मानदंडों (जैसे आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता) में बदलाव की संभावना कम है।
पदों की संख्या: इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) और आईएफएस (IFS) समेत विभिन्न सेवाओं के लिए 1000 से अधिक पदों पर भर्ती निकल सकती है।
तैयारी जारी रखें: उम्मीदवारों को इस देरी से विचलित होने के बजाय अपनी तैयारी को और पुख्ता करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए अब 5 महीने से भी कम समय बचा है।
आवेदन प्रक्रिया और सुधार का मौका
जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के लिए लगभग 20 से 25 दिनों का समय दिया जाएगा। इसके बाद यूपीएससी 'करेक्शन विंडो' भी खोलता है, जिसमें अभ्यर्थी अपने आवेदन फॉर्म में जरूरी सुधार कर सकते हैं। आयोग ने उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़कर आवेदन करें।