UPSC Plan B : UPSC नहीं तो अब क्या? बेकार नहीं जाएगी मेहनत, ये सरकारी नौकरियां हैं यूपीएससी प्लान B, 5 बैकअप ऑप्शन
UPSC Plan B : यूपीएससी पास न होने पर निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि आप इसी तैयारी के दम पर ऑफिसर लेवल की शानदार सरकारी नौकरियां पा सकते हैं।
UPSC Plan B : देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE) को पास कर आईएएस (IAS) या आईपीएस (IPS) अधिकारी बनने का सपना हर साल लाखों युवा देखते हैं। लेकिन यह भी एक कड़वी हकीकत है कि बेहद कठिन चयन प्रक्रिया और सीमित सीटों के कारण महज कुछ सौ उम्मीदवारों का ही सपना पूरा हो पाता है। ऐसे में कई बार सालों तक दिन-रात एक करने वाले छात्र परीक्षा क्लियर न होने पर स्ट्रेस या निराशा में डूब जाते हैं।
यदि आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है। आपकी सालों की कड़ी मेहनत, सामान्य अध्ययन का गहरा ज्ञान और एनालिटिकल स्किल्स कभी बेकार नहीं जातीं। आप इसी तैयारी के बल- बूते भारत सरकार के कई अन्य विभागों में ऑफिसर लेवल की बेहतरीन नौकरियां पा सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 शानदार करियर विकल्पों के बारे में, जहां आपकी यूपीएससी की तैयारी सीधे काम आ सकती है:
1. स्टेट सिविल सर्विसेज (PCS):
यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह सबसे पहला और स्वाभाविक विकल्प माना जाता है। देश के अलग-अलग राज्यों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग द्वारा हर साल प्रशासनिक पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाती हैं। आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC), मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) या राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC RAS) जैसी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। इनका सिलेबस काफी हद तक यूपीएससी से मिलता-जुलता है, इसलिए यहां आपके चयन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
2. SSC (कर्मचारी चयन आयोग) की भर्तियां:
सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के बीच स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की परीक्षाओं का जबरदस्त क्रेज रहता है। इसमें सबसे खास है एसएससी सीजीएल (SSC CGL) परीक्षा, जिसके जरिए भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों और केंद्रीय विभागों में इंस्पेक्टर, असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट जैसे बेहद रसूखदार पदों पर सीधी भर्ती होती है। इसके अलावा आप पुलिस बल में जाने के लिए एसएससी सीपीओ (SSC CPO) परीक्षा का बैकअप ऑप्शन भी चुन सकते हैं।
3. आरबीआई (RBI) ग्रेड बी ऑफिसर:
यदि आप बैंकिंग सेक्टर के हाई लेवल पर काम करना चाहते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में ग्रेड बी अधिकारी बनने का ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतरीन है। इस परीक्षा में पूछा जाने वाला इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का हिस्सा बिल्कुल वही होता है जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं। इस पद पर न केवल आपको समाज में एक बड़ा रुतबा मिलता है, बल्कि शानदार सैलरी और बेहतरीन सुविधाएं भी दी जाती हैं।
4. नाबार्ड (NABARD) ग्रेड ए और बी भर्ती:
'नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट' (नाबार्ड) ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। नाबार्ड की ओर से हर साल ग्रेड ए और ग्रेड बी स्तर के अधिकारियों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। यूपीएससी के मुख्य परीक्षा (Mains) में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों को गहराई से पढ़ने वाले छात्रों के लिए इस परीक्षा को क्रैक करना काफी आसान हो जाता है।
5. सीएपीएफ (CAPF) में असिस्टेंट कमांडेंट:
देश सेवा और वर्दी का जज्बा रखने वाले छात्रों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में ऑफिसर बनने का मौका खुद यूपीएससी ही देता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली इस भर्ती परीक्षा के जरिए आप सीधे बीएसएफ (BSF), सीआरपीएफ (CRPF), सीआईएसएफ (CISF) और आईटीबीपी (ITBP) जैसे बलों में 'असिस्टेंट कमांडेंट' के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। यह एक बेहद सम्मानित और गौरवशाली पद है।
छात्रों को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जिंदगी में किसी एक परीक्षा का रुक जाना करियर का अंत नहीं होता। अपनी स्ट्रेटिजी में थोड़ा सा बदलाव कर आप इन परीक्षाओं में बहुत आसानी से सफलता का परचम लहरा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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अनुभव और करियर का सफर
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