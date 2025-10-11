UPSC NDA Result out upsc nda na toppers list Vaibhav kumar topped top UPSC NDA Result : यूपीएससी एनडीए फाइनल रिजल्ट जारी, वैभव ने किया टॉप, देखें टॉपरों की लिस्ट, Career Hindi News - Hindustan
UPSC NDA Result : यूपीएससी एनडीए फाइनल रिजल्ट जारी, वैभव ने किया टॉप, देखें टॉपरों की लिस्ट

यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने एनडीए-1 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी www.upsc.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। वैभव कुमार ने एनडीए-1 में टॉप किया है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 01:34 PM
यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग ने एनडीए-1 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी www.upsc.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों के अंक-पत्र ओटीए पाठ्यक्रम के अंतिम परिणाम के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर (एसएसबी साक्षात्कार के आयोजन के बाद) आयोग की वेबसाइट पर 30 दिनों तक उपलब्ध रहेंगे। कुल 735 उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) और भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम के लिए चयनित किए गए हैं। वैभव कुमार ने एनडीए-1 में टॉप किया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से एनडीए परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13 अप्रैल, 2025 को किया गया था।

यहां देखें टॉपरों की लिस्ट

क्र.सं. रोल नंबर व नाम

1 1440197 वैभव कुमार

2 1450366 दीपांशु

3 1442870 अभिषेक कुमार

4 1940759 विश्व कृष्णमूर्ति गणेश

5 2443407 महादेव के नायर

6 0341047 दृश्य एच ए

7 3553047 युवराज प्रताप सिंह

8 1142787 रणविजय सिंह राठौड़

9 1446493 कृष्णा सालगोत्रा

10 1446020 कुनाल

11 0248497 मानस दुबे

12 0941461 रोहित कुमार प्रस्टी

13 0850941 गुनीत सिंह

14 0855220 मोहित कुमार

15 3542799 चंदा कुमारी

16 1443217 ईशांत चौहान

17 2442460 राहुल चौधरी

18 6650942 यशराज पंडितराव पाटिल

19 0854019 लेख वशिष्ठ

20 3549747 आदित्य शर्मा

इन सूचियों को तैयार करते समय मेडिकल परीक्षा के परिणामों को ध्यान में नहीं रखा गया है। उम्मीदवारों के अंक अंतिम परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन बाद वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए, उम्मीदवार आयोग के गेट 'सी' के पास सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन नंबर 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एसएसबी/साक्षात्कार संबंधी मामलों के लिए, उम्मीदवार सेना को पहली पसंद के रूप में चुनने के लिए टेलीफोन नंबर 011-26175473 या joinindianarmy.nic.in, नौसेना/नौसेना अकादमी को पहली पसंद के रूप में चुनने के लिए 011-23010097 / ईमेल: Email:officer-navy[at]nic[dot]in या joinindiannavy.gov.in और नौसेना/नौसेना अकादमी को पहली पसंद के रूप में चुनने के लिए 011-23010231 एक्सटेंशन पर संपर्क कर सकते हैं। 7645/7646/7610 या वायु सेना के लिए www.careerindianairforce.cdac.in को पहली पसंद के रूप में चुनें।

