UPSC NDA: 394 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी, जानें योग्यता, चयन प्रक्रिया और सिलेबस

संक्षेप: UPSC ने NDA के 394 पदों के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें क्वालिफिकेशन, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया और सिलेबस से जुड़ी पूरी जानकारी शामिल है।

UPSC ने इस साल की UPSC NDA परीक्षा के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कुल 394 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में अफसर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों अभ्यर्थी सेना, नेवी और एयरफोर्स में शामिल होने की उम्मीद के साथ आवेदन करने वाले हैं। इस बार आयोग ने कुल 394 सीटों का विवरण जारी किया है, जिसमें आर्मी विंग के लिए बड़ी संख्या में पद शामिल हैं, जबकि नेवी, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के पदों के लिए अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई है। NDA की यह वैकेंसी देश की सबसे प्रतिष्ठित रक्षा सेवाओं में भर्ती का महत्वपूर्ण अवसर मानी जाती है।

क्या हैं योग्यताएं? आवेदन के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं तय की गई हैं। आर्मी विंग के लिए उम्मीदवारों का 12वीं पास होना जरूरी है, जबकि नेवी और एयरफोर्स विंग के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स अनिवार्य रखा गया है। नेवल एकेडमी के लिए भी PCM विषय होना जरूरी है। उम्र सीमा सामान्यतया 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच तय होती है और केवल अविवाहित पुरुष तथा महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं।

क्या है चयन प्रक्रिया? NDA की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होती है। पहला चरण लिखित परीक्षा है, जिसमें दो पेपर मैथ्स और GAT कराए जाते हैं। दूसरा चरण महत्वपूर्ण माना जाने वाला SSB इंटरव्यू है, जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट, ग्रुप टास्क, साइकोलॉजिकल टेस्ट और विभिन्न फिजिकल गतिविधियां शामिल होती हैं। अंतिम चरण मेडिकल टेस्ट का होता है, जिसमें उम्मीदवार की संपूर्ण शारीरिक फिटनेस की जांच की जाती है।

क्या है सिलेबस? सिलेबस की बात करें तो मैथ्स में बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, कलन और सांख्यिकी जैसे टॉपिक शामिल हैं। वहीं GAT में इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्यॉग्रफी, पॉलिटी, फिजिक्स-बायोलॉजी जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। परीक्षा का पैटर्न युवाओं की व्यापक ज्ञान क्षमता और विश्लेषण क्षमता की परख को ध्यान में रखकर बनाया गया है।