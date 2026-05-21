UPSC NDA , CDS Vacancy 2026 : यूपीएससी एनडीए व सीडीएस भर्ती के आवेदन शुरू, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 845 वैकेंसी
UPSC NDA Vacancy 2026 , UPSC CDS Vacancy 2026 : यूपीएससी ने एनडीए एनए परीक्षा-II 2026 और सीडीएस परीक्षा-II 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनडीए में 394 और सीडीएस में 451 पदों पर भर्ती निकाली गई है।
UPSC NDA Vacancy 2026 , UPSC CDS Vacancy 2026 : यूपीएससी ने एनडीए एनए परीक्षा-II 2026 और सीडीएस परीक्षा-II 2026 का नोटिफिकेशन ( UPSC NDA NA Notification 2026, CDS Notification 2026 )जारी कर दिया है। एनडीए में 394 और सीडीएस में 451 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अफसर बनना चाहते हैं तो एनडीए और सीडीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास युवा एनडीए-एनए के लिए और ग्रेजुएट युवा सीडीएस के लिए आवेदन कर सकेंगे। यूपीएससी एनडीए भर्ती और सीडीएस भर्ती दोनों के लिए 20 मई 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी upsconline.nic.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। दोनों भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। एनडीए और सीडीएस लिखित परीक्षा 13 सितंबर 2026 को होगी।
NDA वैकेंसी डिटेल्स
आर्मी - 208 (महिलाओं के लिए 10 पद समेत)
नेवी - 42 (महिलाओं के लिए 5 पद समेत)
एयर फोर्स फ्लाइंग - कुल 92 पद , (फ्लाइंग में महिलाओं के 2 पद समेत)
एयर फोर्स ग्राउंड ड्यूटी टेक - 18 (महिलाओं के 2 पद समेत)
एयर फोर्स ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक - 10 (महिलाओं के 2 पद)
नेवल एकेडमी (एनए) (10 प्लस टू एंट्री स्कीम) - 24 (3 पद महिलाओं के लिए)
आयु संबंधी योग्यता
ऐसे पुरुष और महिलाएं जिनका जन्म 1 जनवरी 2008 से पहले और 1 जनवरी 2011 के बाद न हुआ हो।
शैक्षणिक योग्यता
इंडियन आर्मी
योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल/शिक्षा बोर्ड से बारहवीं पास होना चाहिए।
नेवी और एयरफोर्स
योग्यता (नौसेना और वायु सेना के लिए) : फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषय से बाहरवीं कक्षा की परीक्षा पास हो या समकक्ष योग्यता हो।
ऐसे अभ्यर्थी जो अभी बारहवीं कक्षा में हैं, वे भी इन पदों के लिए आवेदन योग्य हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को एसएसबी इंटरव्यू के समय पास होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
एनडीए आवेदन फीस
जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस - 100 रुपये
एससी, एसटी, महिला - कोई फीस नहीं
सीडीएस में भर्तियां
एकेडमी के अनुसार रिक्तियों का विवरण
इंडियन मिलिट्री एकेडमी (आईएमए),देहरादून पद : 100
इंडियन नेवल एकेडमी (आईएनए), एझिमाला पद : 32
एयर फोर्स एकेडमी (एएफए), हैदराबाद पद : 26
ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए), चेन्नई पद : 293
सीडीएस की शैक्षणिक योग्यता
आईएमए - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।
नेवल एकेडमी - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।
एयर फोर्स एकेडमी- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री। बारहवीं में फिजिक्स एंव मैथमेटिक्स का अध्ययन किया हो। या इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।
सीडीएस आयु सीमा - 20 से 24 वर्ष।
एनडीए और सीडीएस के लिए चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू ।
सीडीएस आवेदन फीस
जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस - 200 रुपये
एससी, एसटी, महिला - कोई फीस नहीं
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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