UPSC NDA, CDS II Final Result 2025: यूपीएससी NDA-CDS II फाइनल रिजल्ट 2025 जारी, यहां देखें पूरी मेरिट लिस्ट
UPSC NDA, CDS II Final Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS II) 2025 का फाइनल रिजल्ट पर घोषित कर दिया है।
UPSC NDA, CDS II Final Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS II) 2025 का फाइनल रिजल्ट पर घोषित कर दिया है। इन नतीजों के बाद अब सफल अभ्यर्थी भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना में अधिकारी के रूप में ट्रेनिंग होने के लिए तैयार हैं।
इन परीक्षाओं का परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर पीडीएफ (PDF) प्रारूप में उपलब्ध करा दिया गया है। इस मेरिट लिस्ट में उन जांबाज युवाओं के नाम शामिल हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा के बाद कठिन एसएसबी (SSB) इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट को सफलतापूर्वक पास किया है।
NDA (II) 2025: युवाओं ने गाड़े सफलता के झंडे
UPSC द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, एनडीए के 156वें कोर्स और भारतीय नौसेना अकादमी के 118वें कोर्स के लिए कुल 742 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इन अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेना, नौसेना और वायु सेना विंग में प्रवेश के लिए अपनी जगह सुरक्षित की है। मेरिट लिस्ट तैयार करते समय छात्रों के लिखित परीक्षा के अंक और सेवा चयन बोर्ड (SSB) के अंकों को जोड़ा गया है।
CDS (II) 2025: ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए राह हुई साफ
सीडीएस II 2025 के परिणामों में उन ग्रेजुएट युवाओं की लिस्ट जारी की गई है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), इंडियन नेवल एकेडमी (INA), एयर फोर्स एकेडमी (AFA) और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) में शामिल होंगे। कुल 310 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। आयोग ने बताया कि अंतिम चयन चिकित्सा परीक्षण के परिणामों और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अधीन होगा। सफल छात्रों को अब जल्द ही जॉइनिंग लेटर भेजे जाएंगे।
रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका
यदि आपने भी यह परीक्षा दी थी, तो आप इन सरल चरणों के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं:
- सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'What's New' सेक्शन के अंतर्गत "Final Result: National Defence Academy and Naval Academy Examination (II), 2025" या "Combined Defence Services Examination (II), 2025" के लिंक पर क्लिक करें।
3. स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, जिसमें चयनित उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर दिए गए होंगे।
4. Ctrl + F का उपयोग करके अपना नाम या रोल नंबर खोजें।
महत्वपूर्ण निर्देश और स्कोरकार्ड
आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ये अंक पोर्टल पर 30 दिनों तक उपलब्ध रहेंगे। जिन उम्मीदवारों का चयन किन्हीं कारणों से प्रोविजनल रखा गया है, उन्हें अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट और जन्म प्रमाण पत्र आयोग के पास जल्द से जल्द जमा करने होंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
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