यूपीएससी एनडीए और एन 1 का रिजल्ट जारी, 617 हुए पास, लड़कों में ईशान और लड़कियों में श्रेया ने किया टॉप

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नेवल एकेडमी (NA) परीक्षा-1, 2026 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 617 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। इसमें 551 पुरुष और 66 महिला उम्मीदवार शामिल हैं।

यूपीएससी एनडीए एंड एनए 1 रिजल्ट जारी

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नेवल एकेडमी (NA) परीक्षा-1, 2026 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 617 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। इसमें 551 पुरुष और 66 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। रिजल्ट के साथ आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। इस लिस्ट के पुरुष वर्ग में ईशान पचौरी और महिला वर्ग में श्रेया एन गौड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। चयनित उम्मीदवारों को NDA के 157वें कोर्स के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में प्रवेश मिलेगा। वहीं, नौसेना अकादमी के 119वें इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स (INAC) में भी दाखिला दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं।

ऐसे चेक करें UPSC NDA, NA 1 का रिजल्ट उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

- उम्मीदवार सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।

-होमपेज पर What's New या संबंधित परीक्षा के रिजल्ट सेक्शन में जाएं।

- एनडीए और एनए परीक्षा 1 2026 Final Result के लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद स्क्रीन पर चयनित उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट PDF खुल जाएगी।

- इसमें अपना नाम या रोल नंबर सर्च करें।

- रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें।र

एनडीए-एनए 1 2026 में टॉप-5 पुरुष अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट रैंक-रोल नंबर- अभ्यर्थी का नाम

1- 7943704- ईशान पचौरी

2- 6440787- आरश कुकरैजा

3- 1449019- कौस्तव बौन्थियाल

4- 1450377- ईश फोगाट

5- 7741064- मिथिलेश यादव

एनडीए-एनए 1 2026 में टॉप-5 महिला अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट रैंक-रोल नंबर- अभ्यर्थी का नाम

1- 0344615- श्रेया एन गौड़ा

2- 3440950- अविका शर्मा

3- 0240856- राजश्री राय

4- 1153554- पंकज कुमारी

5- 1151341- वंशिका चौधरी

कैसे हुआ अभ्यर्थियों का चयन UPSC ने 617 सफल उम्मीदवारों की सूची मेरिट के क्रम में जारी की है। यह मेरिट लिस्ट 12 अप्रैल 2026 को आयोजित लिखित परीक्षा और इसके बाद रक्षा मंत्रालय के सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (SSB) की ओर से लिए गए इंटरव्यू के आधार पर तैयार की गई है। आयोग ने साफ किया है कि सभी 617 सफल अभ्यर्थियों का चयन अस्थायी है। अंतिम प्रवेश से पहले उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाणपत्र शामिल हैं।

जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपने जरूरी प्रमाणपत्र जमा नहीं किए हैं, उन्हें ये दस्तावेज सेना भर्ती निदेशालय के निर्धारित कार्यालय में भेजने होंगे। दस्तावेज भेजने का पूरा पता: अतिरिक्त महानिदेशालय भर्ती, एडजुटेंट जनरल शाखा, एकीकृत मुख्यालय

रक्षा मंत्रालय (थल सेना), वेस्ट ब्लॉक नंबर-3, विंग-1, आरके पुरम, नई दिल्ली-110066