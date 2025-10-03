upsc nda 2 result 2025 ssb interview essential documents age education certificates joinindianarmy nic in UPSC NDA 2 चयन प्रक्रिया में ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी, अभी कर लें तैयार, Career Hindi News - Hindustan
UPSC NDA 2 चयन प्रक्रिया में ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी, अभी कर लें तैयार

UPSC NDA 2 रिजल्ट 2025 घोषित। चयन प्रक्रिया में एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल के दौरान उम्मीदवारों को उम्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र पेश करने होंगे। जानें पूरी डिटेल और तैयारी कैसे करें।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 04:55 PM
UPSC NDA 2 Exam : देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक UPSC NDA और NA (II) 2025 का रिजल्ट 1 अक्टूबर 2025 को घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 402 पदों पर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में नियुक्ति होगी।

सफल उम्मीदवारों को अब एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। इस दौरान उम्मीदवारों को उम्र और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि ये डॉक्यूमेंट्स सीधे आयोग को नहीं भेजने हैं, बल्कि इंटरव्यू में ही दिखाने होंगे।

UPSC NDA 2 Exam : लिखित परीक्षा के आगे क्या

यह लिखित परीक्षा 14 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी। जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर रिजल्ट लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें अब SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। SSB इंटरव्यू उम्मीदवार की लीडरशिप, निर्णय क्षमता, मानसिक फिटनेस और व्यक्तित्व की परख करता है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होगा और सभी चरण पार करने वाले अभ्यर्थियों को ही भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन मिलेगा।

UPSC NDA 2 Exam : कैसे होगी कोर्स की शुरुआत

सफल उम्मीदवारों को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विंग्स में एडमिशन मिलेगा। यह भर्ती 156वें कोर्स (NDA) और 118वें इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स (INAC) के लिए है, जो 2 जुलाई 2026 से शुरू होगा।

UPSC ने यह भी कहा है कि उम्मीदवारों के मार्क्स, कट-ऑफ और आंसर की फाइनल सेलेक्शन प्रोसेस के पूरा होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। यदि किसी को परीक्षा या इंटरव्यू से संबंधित जानकारी चाहिए तो वे UPSC के फैसिलिटेशन काउंटर या आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं।

