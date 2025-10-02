UPSC NDA 2 Result 2025 : शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, अब आगे क्या? जानिए मेरिट लिस्ट , कट ऑफ की जानकारी

यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली एनडीए 2 परीक्षा के पहले पड़ाव का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में चुने गए उम्मीदवार अगले चरण की परीक्षाओं में शामिल होंगे।

UPSC NDA 2 Result 2025 : यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने NDA और NA परीक्षा (II), 2025 का नतीजा घोषित कर दिया है। 14 सितंबर 2025 को आयोजित इस परीक्षा का रिजल्ट अब PDF फॉर्मेट में UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। इस लिस्ट में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है। अब चयनित उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार होगी।

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 406 रिक्तियां भरी जाएंगी, जिनमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पद शामिल हैं। लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवार अब SSB इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षा के अगले चरण में शामिल होंगे। परिणाम और आगे की जानकारी उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं।

UPSC NDA 2 Result 2025 : कैसे चेक करें UPSC NDA 2 Result 2025? UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं। “What’s New” सेक्शन में जाएं। लिंक पर क्लिक करें - “National Defence Academy & Naval Academy Examination (II), 2025 Result”। PDF खुलेगी, उसमें Ctrl+F दबाकर अपना रोल नंबर खोजें। अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो आप अगले चरण के लिए चयनित हैं। UPSC NDA 2 Result 2025 : जानिए कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट की जानकारी NDA 2 2025 की कट-ऑफ UPSC द्वारा फाइनल रिजल्ट के बाद जारी की जाएगी।