UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी एनडीए 2 रिजल्ट 2025 का इंतजार, कहां और कैसे कर सकेंगे चेक

NDA II Results 2025 Date: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से जल्द ही एनडीए और एनए-II परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना एनडीए और एनए-II रिजल्ट 2025 upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे ।

UPSC NDA & NA (I) 2025 Results Soon: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से जल्द ही नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) औ नौसेना एकेडमी (NA)- 2 परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित किया जाएगा। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों को अब बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। अभ्यर्थी अपना एनडीए और एनए-2 रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को एग्जाम रोल नंबर की आवश्यकता होगी। यूपीएससी के द्वारा एनडीए और एनए-II परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

चयन प्रक्रिया- यूपीएससी एनडीए और एनए परीक्षा भारत की सबसे प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षाओं में से एक है, जो भारतीय सेना, नौसेना, और वायुसेना में अधिकारियों के रूप में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए आयोजित की जाती है। एनडीए 2 2025 परीक्षा का आयोजन 156वें कोर्स और भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स (INAC) के 118 वें कोर्स में प्रवेश के लिए किया गया था। इस परीक्षा में दो पेपर शामिल थे गणित (300 अंक) और सामान्य योग्यता परीक्षा (GAT, 600 अंक)- कुल 900 अंक।

सबसे उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा पास करनी होती है। लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थिय को इंटरव्यू राउंड में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। एसएसबी इंटरव्य के दो चरण होते हैं। जो अभ्यर्थी इंटरव्यू का पहला चरण पास करने में सफल होते हैं, उन्हें ही दूसरे चरण में शामिल होने दिया जाता है।

एसएसबी इंटरव्यू राउंड में चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल चेकअप होता है। आखिरी चयन तीनों राउंड में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर होता है। वायु सेना विंग में एंट्री के लिए, अभ्यर्थियों को कम्प्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम (CPSS) के लिए अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करनी होगी।

एनडीए वैकेंसी डिटेल्स- 1. आर्मी- 208 (10 महिला पद)

2. नेवी- 42 (5 महिला पद)

3. एयर फोर्स- फ्लाइंग- 92 (2 महिला पद)

4. ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल)- 18 (2 महिला पद)

5. ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल)- 10 (2 महिला पद)

नेवल अकैडमी (NA) (10+2 कैडेट एंट्री स्कीम)- 36 (4 महिला पद)

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी एनडीए और एनए-II रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “What's New” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको UPSC NDA & NA (II) 2025 Results 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर यूपीएससी एनडीए और एनए-II रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप यूपीएससी एनडीए और एनए-II रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।