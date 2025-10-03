UPSC NDA 2 Result 2025 रिजल्ट घोषित, अब SSB इंटरव्यू की बारी; जानें पूरी डिटेल

UPSC NDA 2 Result 2025 घोषित कर दिया गया है। सफल उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां पढ़ें रिजल्ट, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी पूरी जानकारी।

UPSC NDA 2 Result 2025 : देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक, यूपीएससी एनडीए और एनए (II) परीक्षा 2025 का रिजल्ट 1 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया। उम्मीदवार अपना रिजल्ट यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 402 पदों पर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में नियुक्ति होगी।

UPSC NDA 2 Result 2025 : अब आगे की प्रक्रिया यह लिखित परीक्षा 14 सितंबर को आयोजित की गई थी। जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर रिजल्ट लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें अब एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह इंटरव्यू उम्मीदवार की लीडरशिप, निर्णय क्षमता, मानसिक फिटनेस और व्यक्तित्व की परख करता है। इसके बाद मेडिकल परीक्षा भी होगी और सभी चरण पार करने वाले अभ्यर्थियों को ही भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन मिलेगा।

UPSC NDA 2 Result 2025 : कैसे होगी कोर्स की शुरुआत सफल उम्मीदवारों को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विंग्स में एडमिशन मिलेगा। यह भर्ती 156वें कोर्स (NDA) और 118वें इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स (INAC) के लिए है, जो 2 जुलाई 2026 से शुरू होगा।

UPSC NDA 2 Result 2025 : SSB इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें यूपीएससी ने निर्देश दिया है कि सफल उम्मीदवारों को रिजल्ट घोषित होने के दो हफ्तों के भीतर joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। एसएसबी इंटरव्यू की तारीख और जगह की जानकारी उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए दी जाएगी। जो उम्मीदवार पहले से ही इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों को अपने उम्र और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यूपीएससी ने साफ किया है कि ये डॉक्यूमेंट्स सीधे आयोग को नहीं भेजने हैं, बल्कि इंटरव्यू में ही दिखाने होंगे।