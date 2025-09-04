UPSC NDA 2 Admit Card 2025 OUT at upsconline.gov.in here direct download link UPSC NDA 2 Admit Card 2025 OUT: यूपीएससी एनडीए 2 एडमिट कार्ड 2025 upsc.gov.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
UPSC NDA 2 Admit Card 2025 OUT: यूपीएससी एनडीए 2 एडमिट कार्ड 2025 upsc.gov.in पर जारी, Direct Link

UPSC NDA 2 Admit Card 2025: यूपीएससी ने आज 4 सितंबर 2025 को नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) 2 परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 05:00 PM
UPSC NDA Admit Card 2025 pdf download: संघ लोक सेवा आयोग (upsc) ने आज 4 सितंबर 2025 को नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) 2 परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। यूपीएससी एनडीए-2 2025 लिखित परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

UPSC NDA 2 Admit Card 2025: यूपीएससी एनडीए-II एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

यूपीएससी एनडीए एवं एनए-II परीक्षा 2025 टाइम टेबल-

1. गणित (सब्जेक्ट कोड-01) - सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक

2. सामान्य योग्यता परीक्षण (सब्जेक्ट कोड-02) - दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक

एनडीए वैकेंसी डिटेल्स-

1. आर्मी- 208 (10 महिला पद)

2. नेवी- 42 (5 महिला पद)

3. एयर फोर्स- फ्लाइंग- 92 (2 महिला पद)

4. ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल)- 18 (2 महिला पद)

5. ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल)- 10 (2 महिला पद)

नेवल अकैडमी (NA) (10+2 कैडेट एंट्री स्कीम)- 36 (4 महिला पद)

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

