दरअसल, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नेवल एकेडमी परीक्षा (NA I) 2027 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

यूपीएससी एनडीए 1 2027 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी

अगर आप 12वीं पास हैं और सेना में अफसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और नेवल एकेडमी परीक्षा (NA I) 2027 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस परीक्षा के जरिए भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनने का मौका मिलता है। परीक्षा 11 अप्रैल 2027 को आयोजित की जाएगी।

कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन? UPSC NDA 1 2027 के लिए डिटेल यानी विस्तृत नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2026 को जारी किया जाएगा। इसी दिन से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होंगे। उम्मीदवार 22 दिसंबर 2026 तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। इस परीक्षा के जरिए 159वें NDA कोर्स और 121वें इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स (INAC) में एडमिशन दिया जाएगा। दोनों कोर्स 1 जनवरी 2028 से शुरू होंगे।

UPSC NDA 1 2027: महत्वपूर्ण तारीखें कार्यक्रम- तारीख शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी- 23 नवंबर 2026

डिटेल नोटिफिकेशन- 2 दिसंबर 2026

आवेदन शुरू होने की तारीख- 2 दिसंबर 2026

आवेदन की आखिरी तारीख- 22 दिसंबर 2026

लिखित परीक्षा- 11 अप्रैल 2027

ट्रेनिंग शुरू- 1 जनवरी 2028

कौन कर सकता है आवेदन? NDA 1 2027 परीक्षा के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र आवेदन नहीं कर सकते।

अलग-अलग विंग के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग-अलग 1. आर्मी विंग: आर्मी विंग के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए साइंस स्ट्रीम होना जरूरी नहीं है।

2. एयरफोर्स और नेवी विंग: इन दोनों विंग में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ (PCM) विषयों के साथ पास होना जरूरी है। 12वीं में इन विषयों के साथ पढ़ रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं।

3. इंडियन नेवल एकेडमी: 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के तहत इंडियन नेवल एकेडमी में प्रवेश के लिए भी 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषय होना जरूरी है।

आवेदन फीस? NDA 1 2027 के लिए सामान्य, OBC और EWS वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, SC/ST और सभी महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। आवेदन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के जरिए किया जा सकता है।

UPSC NDA 1 2027 का परीक्षा पैटर्न NDA की लिखित परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहला पेपर गणित का और दूसरा जनरल एबिलिटी टेस्ट (GAT) का होगा। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे।

विषय- समय- अधिकतम अंक

गणित- 2.5 घंटे- 300

जनरल एबिलिटी टेस्ट (GAT)- 2.5 घंटे- 600

लिखित परीक्षा- 5 घंटे- 900

SSB इंटरव्यू- निर्धारित समय के अनुसार- 900

कुल- 1800 अंक

लिखित परीक्षा में गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी। गणित और जनरल एबिलिटी टेस्ट के पार्ट-B के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे।

क्या है सिलेबस NDA की लिखित परीक्षा में दो पेपर होते हैं- गणित (300 अंक) और सामान्य योग्यता परीक्षण (600 अंक)। तो आइए जानते हैं दोनों के सिलेबस के बारे में-

गणित-

बीजगणित

आव्यूह और निर्धारक

त्रिकोणमिति

दो और तीन आयामों में विश्लेषणात्मक ज्यामिति

अंतर कलन

इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेश

वेक्टर बीजगणित

सांख्यिकी और संभाव्यता

सामान्य योग्यता परीक्षण: GAT अंग्रेजी- अंग्रेजी पर एक विस्तारित पाठ में ग्रामर और उपयोग, शब्दावली, समझ और सामंजस्य सहित विषयों को शामिल किया गया है।

सामान्य ज्ञान- एक सामान्य ज्ञान परीक्षण एक उम्मीदवार की सामान्य जागरूकता और उसके पर्यावरण के साथ परिचितता को मापता है। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और करेंट अफेयर्स सहित विषय शामिल हैं।

कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन? NDA 1 2027 में उम्मीदवारों का चयन चार चरणों में किया जाएगा।

लिखित परीक्षा: सबसे पहले उम्मीदवारों को गणित और जनरल एबिलिटी टेस्ट की परीक्षा देनी होगी।

SSB इंटरव्यू: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (SSB) के इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

मेडिकल टेस्ट: SSB में सफल उम्मीदवारों की शारीरिक और मेडिकल मानकों के आधार पर जांच होगी।

फाइनल मेरिट लिस्ट: सभी निर्धारित चयन चरणों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक और मेडिकल मानकों को पूरा करना होगा। साथ ही ट्रेनिंग पूरी होने तक उन्हें अविवाहित रहना जरूरी है।

UPSC NDA 1 2027 के लिए कैसे करें आवेदन? आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।