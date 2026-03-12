UPSC Marksheet 2025 OUT , Link : यूपीएससी Prelims , मेन्स व फाइनल मार्कशीट upsconline.gov.in पर जारी, लिंक
UPSC Marksheet 2025 OUT : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के प्रीलिम्स, मेन्स और फाइनल सभी चरणों की मार्कशीट जारी कर दी गई है। मार्कशीट upsconline.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSC Marksheet 2025 OUT : यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के प्रीलिम्स, मेन्स और फाइनल सभी चरणों की मार्कशीट जारी कर दी गई है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 देने वाले अभ्यर्थी अपनी विभिन्न चरणों की मार्कशीट upsconline.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रोल नंबर व जन्मतिथि डालकर प्रीलिम्स मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है। वहीं मेन्स की मार्कशीट रोल नंबर व पासवर्ड डालकर चेक की जा सकेगी। इससे पहले यूपीएससी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों के मेन्स व इंटरव्यू के अंक और कटऑफ जारी की थी। परिणाम जारी होने के बाद लाखों अभ्यर्थियों को अपनी प्रीलिम्स मार्कशीट ( UPSC Prelims Marksheet ) देखने का इंतजार था। अब प्रीलिम्स क्वालिफाइड व नॉन क्वालिफाइड और मेन्स क्वालिफाइड व नॉन क्वालिफाइड अभ्यर्थी upsconline.gov.in पर जाकर अपनी मार्कशीट देख सकते हैं।
चयनितों के मार्क्स पहले ही हो चुके हैं जारी
टॉपर अनुज अग्निहोत्री ने 2025 में से 1071 मार्क्स ( 52.88 प्रतिशत ) हासिल ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। अनुज के मेन्स में 1750 में से 867 और इंटरव्यू में 275 में से 204 मार्क्स आए हैं। यूपीएससी सीएसई सेकेंड टॉपर राजेश्वरी सुवे एम के 1067 यानी 52.69 प्रतिशत (मेन्स में 865 और इंटरव्यू में 202) और थर्ड टॉपर अकांक्ष ढुल के 1057 यानी 52.19 प्रतिशत (मेन्स में 864 और इंटरव्यू में 193) अंक हैं।
बोकारो की बेटी तेजस्विनी सिंह इंटरव्यू राउंड की टॉपर बनी
झारखंड की बेटी तेजस्विनी सिंह ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 के इंटरव्यू राउंड में सबसे अधिक अंक हासिल किए हैं। बोकारो की तेजस्विनी ने यूपीएससी सीएसई 2025 में 62वीं रैंक हासिल की है। उन्हें इंटरव्यू राउंड में चयनित 958 उम्मीदवारों में सर्वाधिक 225 अंक (275 में से) मिले हैं (upsc cse 2025 interview highest marks) । उनके जितने अंक किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिले। यूपीएससी सीएसई 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री के इंटरव्यू में 204 अंक आए हैं। तेजस्विनी के मेन्स में 782 अंक आए हैं। कुल 1007 अंक रहे। इंटरव्यू में टॉप करने वाली तेजस्विनी के अगर मेन्स में और अधिक अंक होते तो उनकी रैंक और बेहतर हो सकती थी।
इंटरव्यू में कम मार्क्स किसके
इंटरव्यू में सबसे कम मार्क्स 602वीं रैंक पाने वाले दीपक बघेल को मिले। दीपक बघेल को इंटरव्यू में सिर्फ 132 अंक मिले। उनके मेन्स मे 814 अंक है। यानी कुल 946 अंक रहे।
कटऑफ भी जारी
यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में जनरल कैटेगरी की कटऑफ ( UPSC CSE Prelims Cut Off 2025 ) 92.66 रही। मुख्य परीक्षा में 739 और फाइनल की कटऑफ 963 रही। प्रीलिम्स , मुख्य और फाइनल तीनों परीक्षा चरणों में ओबीसी वर्ग की कटऑफ ईडब्ल्यूएस से अधिक रही। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में ईडब्ल्यूएस की कटऑफ 89.34, ओबीसी 92.00, एससी 84.00 और एसटी की 82.66 रही। मेन्स में ईडब्ल्यूएस की कटऑफ 706, ओबीसी 717, एससी 700 और एसटी की 694 रही। ऊपर दी गई तस्वीर में आप सभी वर्गों की चरण वाइज कटऑफ देख सकते हैं।
कटऑफ अंक केवल जीएस पेपर-I के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। सिविल सेवा परीक्षा 2025 के नियम-15 के अनुसार जीएस पेपर -II केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है, जिसमें 33 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। सात कंपीटिटिव पेपर्स- यानी निबंध, GS-I, GS-II, GS-III, GS-IV, वैकल्पिक-I और वैकल्पिक-II—में से प्रत्येक में कम-से-कम 10 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
1. प्रीलिम्स कट-ऑफ (GS पेपर-I)
• जनरल – 92.66
• ईडब्ल्यूएस (EWS) – 89.34
• ओबीसी – 92.00
• एससी – 84.00
• एसटी – 82.66
• पीडब्ल्यूबीडी-1 – 76.66
• पीडब्ल्यूबीडी-2 – 54.66
• पीडब्ल्यूबीडी-3 – 40.66
• पीडब्ल्यूबीडी-5 – 40.66
2. मेन्स कट-ऑफ (लिखित परीक्षा)
• जनरल – 739
• ईडब्ल्यूएस – 706
• ओबीसी – 717
• एससी – 700
• एसटी – 694
• पीडब्ल्यूबीडी-1 – 703
• पीडब्ल्यूबीडी-2 – 708
• पीडब्ल्यूबीडी-3 – 536
• पीडब्ल्यूबीडी-5 – 451
3. फाइनल कट-ऑफ (लिखित + इंटरव्यू)
• जनरल – 963
• ईडब्ल्यूएस – 926
• ओबीसी – 931
• एससी – 905
• एसटी – 902
• पीडब्ल्यूबीडी-1 – 917
• पीडब्ल्यूबीडी-2 – 944
• पीडब्ल्यूबीडी-3 – 804
• पीडब्ल्यूबीडी-5 – 631
6 मार्च को आया था यूपीएसससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 परिणाम
सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई), 2025 का अंतिम परिणाम 6 मार्च, 2026 को घोषित कर दिया गया था। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2025 का आयोजन 25 मई, 2025 को किया गया था। इस परीक्षा के लिए कुल 9,37,876 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 5,76,793 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए थे। अगस्त 2025 में आयोजित लिखित (मुख्य) परीक्षा में बैठने के लिए कुल 14,161 उम्मीदवार अर्हता प्राप्त हुए। कुल 2,736 उम्मीदवार परीक्षा के व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त कर सके। आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए कुल 958 उम्मीदवारों (659 पुरुष और 299 महिलाएं) की सिफारिश की गई है। अंतिम रूप से उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से शीर्ष पांच में एक महिला और चार पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। चयनित 958 में से 317 जनरल, 104 ईडब्ल्यूएस, 306 ओबीसी, 158 एससी, 73 एसटी वर्ग से हैं।
देश की सबसे कठिन परीक्षा है यूपीएसससी सीएसई
आपको बता दें कि हर वर्ष आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बनने का ख्वाब संजोने वाले लाखों उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा को देश की सबसे चुनौतिपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा माना जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा के जरिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज (आईएएस), भारतीय पुलिस सर्विसेज (आईपीएस) और भारतीय फॉरेन सर्विसेज (आईएफएस), रेलवे ग्रुप ए (इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस), इंडियन पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक सेवा, इंडियन ट्रेड सर्विसेज सहित अन्य सेवाओं के लिए चयन किया जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों -- प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार-- में आयोजित की जाती है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है।
