Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSC Mandates AI Face Authentication at Exam Centres for All Recruitment Exams IAS CDS NDA
UPSC Face Authentication: यूपीएससी परीक्षा केंद्रों पर अब चेहरे से होगी परीक्षार्थियों की पहचान, फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य

UPSC Face Authentication: यूपीएससी परीक्षा केंद्रों पर अब चेहरे से होगी परीक्षार्थियों की पहचान, फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य

संक्षेप:

UPSC Face Authentication: यूपीएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों पर ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ किया जाएगा। यह मैन्युअल चेकिंग की तुलना में अधिक तेज और भरोसेमंद भी है।

Jan 11, 2026 01:29 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UPSC Face Authentication: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने परीक्षाओं की शुचिता और सुरक्षा को और अधिक पुख्ता करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। आयोग द्वारा जारी नए नोटिस के अनुसार, अब यूपीएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्रों पर ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ किया जाएगा। 10 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषित यह नया नियम आगामी सभी प्रमुख परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा (IAS, IPS, IFS), NDA, और CDS पर लागू होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है यह नई तकनीक और क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

यूपीएससी ने हाल के वर्षों में परीक्षाओं में होने वाली जालसाजी और 'इम्पर्सनेशन' (दूसरे के स्थान पर परीक्षा देना) जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इस एआई-सक्षम तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के मुताबिक, फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम से न केवल फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा जा सकेगा, बल्कि यह मैन्युअल चेकिंग की तुलना में अधिक तेज और भरोसेमंद भी है।

एंट्री गेट पर उम्मीदवारों के लिए क्या बदलेगा?

अब तक परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी केवल अपना ई-एडमिड कार्ड और एक वैलिड फोटो आईडी दिखाकर प्रवेश पाते थे। लेकिन अब प्रवेश द्वार पर प्रक्रिया कुछ इस तरह होगी।

लाइव फोटो कैप्चर: केंद्र के प्रवेश द्वार पर लगे विशेष कैमरों के सामने अभ्यर्थी को खड़ा होना होगा, जो उनकी एक 'लाइव' फोटो खींचेंगे।

डिजिटल मिलान: एआई सिस्टम तुरंत इस लाइव फोटो का मिलान अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म में अपलोड की गई फोटो से करेगा।

तुरंत रिजल्ट: इस प्रक्रिया में औसतन केवल 8 से 10 सेकंड का समय लगेगा, जिससे लंबी कतारों की समस्या नहीं होगी।

आयोग ने पहले ही गुरुग्राम के कुछ चुनिंदा केंद्रों पर NDA और CDS II (सितंबर 2025) की परीक्षाओं के दौरान इस प्रणाली का सफल 'पायलट प्रोजेक्ट' पूरा कर लिया है, जिसके सकारात्मक परिणामों के बाद इसे पूरे देश में अनिवार्य किया जा रहा है।

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

इस नई व्यवस्था के बीच किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए छात्रों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा।

लेटेस्ट फोटो अपलोड करें: फॉर्म भरते समय छात्र हमेशा अपनी नई और साफ फोटो ही अपलोड करें। पुरानी या धुंधली फोटो होने पर एआई सिस्टम को पहचान करने में दिक्कत हो सकती है।

समय से पहले पहुंचें: फेस ऑथेंटिकेशन और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचें।

डॉक्यूमेंट साथ रखें: फेस ऑथेंटिकेशन के बावजूद एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड (आधार, पैन, वोटर आईडी) साथ लाना अभी भी अनिवार्य है।

यूपीएससी का यह कदम भारतीय प्रशासनिक सेवा की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
UPSC UPSC Examination
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।