Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSC Mains Result Name Wise : UPSC Mains Result Name Wise civil services pre result roll number
UPSC Mains Result Name Wise Download Pdf: यूपीएससी मेंस में 2736 अभ्यर्थी पास, यहां देखें सबके नाम

UPSC Mains Result Name Wise Download Pdf: यूपीएससी मेंस में 2736 अभ्यर्थी पास, यहां देखें सबके नाम

संक्षेप: UPSC CSE Mains Result Name Wise Download Pdf : यूपीएससी सिविल सेवा मेंस रिजल्ट upsc.gov.in पर जारी कर दिया गया है। कुल 2736 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है।

Tue, 11 Nov 2025 10:34 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UPSC CSE Mains Result Name Wise Download Pdf : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आज 11 नवंबर 2025 को यूपीएससी मेंस रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। रिजल्ट को, सभी उम्मीदवार जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में उपस्थित हुए हैं, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट रिजल्ट के साथ कटऑफ अंक, मेरिट लिस्ट और अन्य जानकारी भी साझा की गई है। यूपीएससी मेंस परीक्षा 2025 में 2736 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन 22 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक किया गया था। यह दो शिफ्टों में आयोजित किया गया था। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की गई थी। इस भर्ती अभियान के जरिए 979 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

इस बार यूपीएससी सीएसई 2025 के जरिए आईएएस व आईपीएस समेत 979 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अपडेटेड वैकेंसी ब्रेकअप के मुताबिक आईएएस के 180, आईएफएस के 55, आईपीएस के 150, आईए एंड एएस के 28 और आईसीएएस के 15 पदों पर भर्ती होगी। आईएएस के 180 पदों में 74 अनारक्षित हैं। 28 एससी, 13 एसटी, 47 ओबीसी, 18 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आईपीएस में 60 पद अनारक्षित हैं। 22 एससी, 11 एसटी, 42 ओबीसी, 15 ईब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
UPSC UPSC RESULT UPSC IAS
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।