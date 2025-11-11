UPSC Mains Result Name Wise Download Pdf: यूपीएससी मेंस में 2736 अभ्यर्थी पास, यहां देखें सबके नाम
संक्षेप: UPSC CSE Mains Result Name Wise Download Pdf : यूपीएससी सिविल सेवा मेंस रिजल्ट upsc.gov.in पर जारी कर दिया गया है। कुल 2736 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है।
UPSC CSE Mains Result Name Wise Download Pdf : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आज 11 नवंबर 2025 को यूपीएससी मेंस रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। रिजल्ट को, सभी उम्मीदवार जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में उपस्थित हुए हैं, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट रिजल्ट के साथ कटऑफ अंक, मेरिट लिस्ट और अन्य जानकारी भी साझा की गई है। यूपीएससी मेंस परीक्षा 2025 में 2736 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं।
सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन 22 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक किया गया था। यह दो शिफ्टों में आयोजित किया गया था। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की गई थी। इस भर्ती अभियान के जरिए 979 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
इस बार यूपीएससी सीएसई 2025 के जरिए आईएएस व आईपीएस समेत 979 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अपडेटेड वैकेंसी ब्रेकअप के मुताबिक आईएएस के 180, आईएफएस के 55, आईपीएस के 150, आईए एंड एएस के 28 और आईसीएएस के 15 पदों पर भर्ती होगी। आईएएस के 180 पदों में 74 अनारक्षित हैं। 28 एससी, 13 एसटी, 47 ओबीसी, 18 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आईपीएस में 60 पद अनारक्षित हैं। 22 एससी, 11 एसटी, 42 ओबीसी, 15 ईब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं।