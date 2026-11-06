UPSC Mains Result Name Wise Download Pdf: यूपीएससी मेंस में सिर्फ 19 फीसदी अभ्यर्थी पास, यहां देखें सबके नाम
UPSC मेन्स 2026 में शामिल होने वाले 13343 अभ्यर्थियों में से 19 फीसदी से भी कम (18.93 प्रतिशत) अभ्यर्थियों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया है। परीक्षार्थी अपना परिणाम upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
UPSC Mains Result 2026 Name Wise Download Pdf: यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अगले चरण इंटरव्यू के लिए 2526 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं। यानी UPSC मेन्स 2026 में शामिल होने वाले 13343 अभ्यर्थियों में से 19 फीसदी से भी कम (18.93 प्रतिशत) अभ्यर्थियों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया है। परीक्षार्थी अपना परिणाम संघ लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। परिणाम के साथ इंटरव्यू राउंड के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नेम वाइज लिस्ट भी जारी की गई है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन्स 2026 की परीक्षा 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त 2026 को हुई थी। चयन की मेरिट लिस्ट मेन्स और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर ही बनती है। यूपीएससी सीएसई 2026 के जरिए आईएएस, आईपीएस समेत 933 वैकेंसी भरी जाएंगी।
यूपीएससी सीएसई 2026 के अंतर्गत आईएएस की 180 वैकेंसी हैं जिसमें 72 पद अनारक्षित हैं। 27 एससी, 14 एसटी, 49 ओबीसी और 18 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। वहीं आईपीएस की 150 वैकेंसी हैं जिसमें 62 पद अनारक्षित हैं। 19 पद एससी, 17 एसटी, 37 ओबीसी और 15 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आईएफएस की बात करें तो इस सर्विस के तहत सीएसई 2026 से 40 पद भरे जाएंगे। 19 पद अनारक्षित हैं। 6 पद एससी, 3 पद एसटी, 11 ओबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं।
यहां देखें यूपीएससी मेन्स 2026 पास करने वालों के नाम
यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 नेम वाइज परिणाम की PDF कैसे डाउनलोड करें
1. यूपीएससी के आधिकारिक पोर्टल upsc.gov.in पर जाएं।
2. परिणाम पर जाएं।
होमपेज पर व्हाट्स न्यू सेक्शन देखें या एग्जामिनेशंस रिटन रिजल्ट्स पर क्लिक करें।
3. संबंधित परीक्षा नोटिस चुनें: सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा परिणाम 2026 (नेम वाइज लिस्ट PDF) के लिंक पर क्लिक करें।
4. डाउनलोड करें और सर्च करें। कंप्यूटर पर Ctrl + F दबाएं या मोबाइल/टैबलेट पर फाइंड इन पेज विकल्प का उपयोग करें। अपना स्टेटस जानने के लिए अपना नाम या रोल नंबर टाइप करें।
इस परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अफसरों का चयन किया जाएगा।
यहां देखें यूपीएससी सीएसई 2026 वैकेंसी ब्रेकअप ( UPSC CSE 2026 Vacancy breakup )
|क्र.सं.
|सेवा (Service)
|अ.जा. (SC)
|अ.ज.जा. (ST)
|अ.पि.व. (OBC)
|ई.डब्ल्यू.एस. (EWS)
|अनारक्षित (UR)
|कुल पद (Total)
|PwBD (कुल)
|1
|IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा)
|27
|14
|49
|18
|72
|180
|7
|2
|IFS (भारतीय विदेश सेवा)
|6
|3
|11
|4
|16
|40
|2
|3
|IPS (भारतीय पुलिस सेवा)
|19
|17
|37
|15
|62
|150
|0
|4
|IA&AS (भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा)
|3
|1
|5
|2
|9
|20
|2
|5
|ICAS (भारतीय सिविल लेखा सेवा)
|2
|2
|4
|0
|7
|15
|0
|6
|ICLS (भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा)
|2
|0
|8
|1
|9
|20
|1
|7
|IDAS (भारतीय रक्षा लेखा सेवा)
|4
|2
|6
|2
|10
|24
|1
|8
|IDES (भारतीय रक्षा संपदा सेवा)
|1
|0
|3
|1
|5
|10
|1
|9
|IIS (भारतीय सूचना सेवा)
|2
|0
|2
|2
|9
|15
|2
|10
|IPoS (भारतीय डाक सेवा)
|0
|1
|2
|0
|4
|7
|0
|11
|IP&TAFS (भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा)
|1
|0
|8
|1
|8
|18
|1
|12
|IRMS (लेखा)
|1
|1
|2
|1
|4
|9
|0
|13
|IRMS (कार्मिक)
|1
|0
|1
|1
|2
|5
|0
|14
|IRMS (यातायात)
|2
|1
|3
|1
|4
|11
|0
|15
|IRPFS (भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा)
|2
|0
|2
|2
|11
|17
|0
|16
|IRS (C&IT) (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर)
|14
|7
|26
|9
|38
|94
|4
|17
|IRS (IT) (आयकर सेवा)
|28
|13
|48
|18
|73
|180
|7
|18
|ITS (भारतीय व्यापार सेवा)
|3
|3
|3
|2
|8
|19
|1
|19
|AFHQCS (सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा)
|6
|3
|11
|4
|20
|44
|2
|20
|DANICS
|1
|2
|5
|1
|7
|16
|1
|21
|DANIPS
|5
|0
|1
|0
|6
|12
|0
|22
|PONDICS
|2
|1
|5
|2
|11
|21
|1
|23
|PONDIPS
|1
|1
|1
|1
|2
|6
|0
|कुल योग (Grand Total)
|133
|72
|243
|88
|397
|933
|33
किस कैटेगरी के लिए कितने पद:
अनारक्षित (UR): 397
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 243
अनुसूचित जाति (SC): 133
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 88
अनुसूचित जनजाति (ST): 72
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी