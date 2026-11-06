UPSC मेन्स का रिजल्ट आया, इंटरव्यू में इन 7 बातों में चूके तो बिगड़ सकता है काम
यूपीएससी सिविल सेवा मेन्स 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है। 2526 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चुने गए। जानिए डीएएफ भरने से इंटरव्यू की तैयारी और फाइनल रिजल्ट तक रास्ता।
महीनों की रातें किताबों के नाम रहीं। अगस्त की उमस में नौ पेपर की जंग लड़ी गई। अब वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार हर अभ्यर्थी की धड़कनें गिन रही थीं। अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में है तो दिल से बधाई। लेकिन ठहरिए। असली इम्तिहान अभी बाकी है। यूपीएससी ने गुरुवार को सिविल सेवा मेन्स 2026 का नतीजा घोषित किया। कुल 2526 उम्मीदवार अगले पड़ाव यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए चुने गए हैं। इस बार 933 पदों पर भर्ती होनी है। यानी हर सीट के पीछे करीब तीन दावेदार खड़े हैं। मुकाबला अब भी कड़ा है।
सबसे पहले डीएएफ भरिए
रिजल्ट के बाद पहला काम है डीएएफ-2 यानी विस्तृत आवेदन पत्र। यह फॉर्म इंटरव्यू बोर्ड के हाथ में पहुंचने वाला सबसे अहम दस्तावेज बन जाता है। इंटरव्यू के ज्यादातर सवाल इसी से निकलते हैं। इसलिए हर जानकारी सोच-समझकर और सच-सच भरें। यूपीएससी जो आखिरी तारीख तय करे उससे पहले इसे ऑनलाइन जमा करना होगा। पोर्टल पर रोज नजर रखें।
इंटरव्यू का गणित
मेन्स के लिखित पेपर 1750 अंक के थे। इंटरव्यू के 275 अंक जुड़ने पर फाइनल मेरिट कुल 2025 अंकों पर बनती है। यानी 275 नंबर पूरी रैंक पलट सकते हैं। कई बार बीस-तीस अंक का फर्क आईएएस और आईआरएस के बीच की दूरी बन जाता है।
इंटरव्यू कब होगा
तारीखों का ऐलान अभी बाकी है। अनुमान है कि मेन्स रिजल्ट के चार से छह हफ्ते बाद इंटरव्यू शुरू होंगे और कई बैचों में दो-तीन महीने चलेंगे। पूरा शेड्यूल और ई-समन लेटर यूपीएससी की वेबसाइट पर ही जारी होगा। इंटरव्यू नई दिल्ली में यूपीएससी भवन में होता है। एक बात गांठ बांध लें। आयोग साफ कह चुका है कि इंटरव्यू की तारीख या समय बदलने की मांग आम तौर पर नहीं मानी जाएगी। इसलिए अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखें।
तैयारी कैसे करें
- अब रटने का नहीं समझने का वक्त है। नीचे की बातों पर ध्यान दें।
- अपना डीएएफ एक-एक लाइन पढ़ें। शौक और गृह राज्य से लेकर ग्रेजुएशन विषय और नौकरी तक हर चीज पर सवाल बन सकता है।
- करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर पकड़ मजबूत करें।
- मॉक इंटरव्यू में बैठिए और अपनी रिकॉर्डिंग देखिए। बोलने का ढंग हावभाव और आत्मविश्वास सब सुधर जाएगा।
- हर मुद्दे पर अपनी राय बनाइए। साथ में दूसरा पक्ष सुनने की आदत भी डालिए।
- जवाब छोटे और सीधे रखिए। बोर्ड को बनावटी भाषण नहीं चाहिए। उसे एक सुलझा हुआ इंसान चाहिए।
- दस्तावेज तैयार रखें
- मूल प्रमाणपत्र फोटो कॉपी और पहचान पत्र पहले से सहेज लें। ऐन मौके पर भागदौड़ से बचें। ई-समन लेटर का प्रिंट भी साथ रखना होगा।
फाइनल रिजल्ट कब
पिछली बार का हाल देखें तो सिविल सेवा 2025 का अंतिम नतीजा 6 मार्च 2026 को आया था जब आखिरी इंटरव्यू 27 फरवरी को निपटा था। इस हिसाब से इस बार भी अंतिम सूची वसंत के आसपास आने की उम्मीद है।
ठगों से रहें सावधान
रिजल्ट के बाद कुछ लोग इंटरव्यू में नंबर बढ़वाने के नाम पर फोन करते हैं। भरोसा मत कीजिए। यूपीएससी में कोई सिफारिश नहीं चलती। जानकारी सिर्फ upsc.gov.in से लें। गौरतलब है कि दो हजार से ज्यादा लोग आज एक ही मोड़ पर खड़े हैं। मंजिल अब दूर नहीं है। बस आखिरी कदम सबसे ध्यान से रखना है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव