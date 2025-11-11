Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSC Mains Result 2025 out at upsc.gov.in, merit list pdf download direct link here
UPSC Mains Result 2025: यूपीएससी मेंस रिजल्ट 2025 upsc.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: UPSC CSE Mains Result 2025 Roll Number wise: यूपीएससी ने मेंस रिजल्ट 2025 की घोषणा कर दी है। रिजल्ट को, सभी उम्मीदवार जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के लिए उपस्थित हुए हैं, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर रिजल्ट देख सकते हैं।

Tue, 11 Nov 2025 10:23 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UPSC CSE Mains Result 2025 Download Link: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से आज 11 नवंबर 2025 को यूपीएससी मेंस रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। रिजल्ट को, सभी उम्मीदवार जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 में उपस्थित हुए हैं, वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर रिजल्ट देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट रिजल्ट के साथ कटऑफ अंक, मेरिट लिस्ट और अन्य जानकारी भी साझा की गई है। यूपीएससी मेंस परीक्षा 2025 में 2736 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं।

UPSC Mains Result 2025 pdf download Direct Link

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन 22 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक किया गया था। यह दो शिफ्टों में आयोजित किया गया था। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक आयोजित की गई थी। इस भर्ती अभियान के जरिए 979 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

UPSC Mains Result 2025: यूपीएससी मेंस रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए यूपीएससी मेंस परीक्षा रिजल्ट 2025 पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

4. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर चेक करना होगा।

5. अब आ रिजल्ट पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

6. भविष्य के लिए अपनी रिजल्ट पीडीएफ फाइल का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब इंटरव्यू राउंड में शामिल होना होगा। इंटरव्यू शेड्यूल जल्द ही मुख्य वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्यालय, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 में उपस्थित होना होगा।

नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व परीक्षण (इंटरव्यू) की तारीख यथासमय सूचित कर दी जाएंगी, जो संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्यालय, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 में आयोजित किए जाएंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट शेड्यूल तदनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों के पर्सनैलिटी टेस्ट के ई-समन लेटर यथासमय जारी किए जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

जो अभ्यर्थी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए योग्य हैं उन्हें विस्तृत आवेदन पत्र (DAF-II) अनिवार्य रूप से भरकर जमा करना होगा।

