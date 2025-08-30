UPSC Mains GS-4 Paper 2025: सोशल मीडिया और प्राइवेसी पर जोर, कैसा रहा यूपीएससी जीएस-4 का पेपर

UPSC Mains GS-4 Paper 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का जनरल स्टडीज पेपर 4 (एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड) 24 अगस्त को आयोजित हुआ। यह पेपर उम्मीदवारों की नैतिक सोच, निर्णय क्षमता और सार्वजनिक सेवा के मूल्यों को परखने के लिए जाना जाता है। इस बार का पेपर चुनौतीपूर्ण तो रहा, लेकिन उसकी लेंथ 2022 जितनी भारी नहीं थी, जिससे अभ्यर्थियों को सवाल हल करने के लिए पर्याप्त समय मिला।