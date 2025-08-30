Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSC Mains GS Paper 4 2025: upsc gs paper 4 2025 ethics analysis social media privacy constitutional morality
UPSC Mains GS-4 Paper 2025: सोशल मीडिया और प्राइवेसी पर जोर, कैसा रहा यूपीएससी जीएस-4 का पेपर
UPSC GS पेपर 4 (एथिक्स) 2025 में उम्मीदवारों से सोशल मीडिया, प्राइवेसी और सार्वजनिक जीवन की नैतिक दुविधाओं पर राय मांगी गई। यहां देखें जीएस पेपर-4
Sat, 30 Aug 2025
UPSC Mains GS-4 Paper 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 का जनरल स्टडीज पेपर 4 (एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड) 24 अगस्त को आयोजित हुआ। यह पेपर उम्मीदवारों की नैतिक सोच, निर्णय क्षमता और सार्वजनिक सेवा के मूल्यों को परखने के लिए जाना जाता है। इस बार का पेपर चुनौतीपूर्ण तो रहा, लेकिन उसकी लेंथ 2022 जितनी भारी नहीं थी, जिससे अभ्यर्थियों को सवाल हल करने के लिए पर्याप्त समय मिला।
UPSC Mains GS-4 Paper 2025: पुराने थीम मगर नए संदर्भ
पेपर में संवैधानिक नैतिकता और पब्लिक सर्वेंट की भूमिका जैसे सवाल भी पूछे गए, जो पहले के वर्षों में भी आ चुके हैं। लेकिन इस बार इन मुद्दों को नए संदर्भों जैसे सोशल मीडिया और बदलते सामाजिक व्यवहार के साथ जोड़कर पूछा गया।
यहां देखें UPSC Mains GS-4 Paper 2025
