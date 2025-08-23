UPSC Mains 2025 GS Paper 2 : विदेश नीति से लेकर कोलेजियम से पूछे गए सवाल, कैसा रहा यूपीएससी मेन्स जीएस-2 का पेपर

UPSC Mains 2025 GS Paper 2 : UPSC मेन्स 2025 के GS पेपर 2 में उम्मीदवारों से गवर्नेंस और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर गहरी समझ मांगी गई। संवैधानिक नैतिकता से लेकर ऊर्जा सुरक्षा तक विषयों का व्यापक कवरेज दिखा।

UPSC Mains 2025 GS Paper 2 : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के जनरल स्टडीज पेपर-2 (GS-2) का आयोजन किया, जिसमें सवालों की दिशा साफ बता रही थी कि आयोग उम्मीदवारों की गवर्नेंस, संविधान, पब्लिक पॉलिसी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर गहरी समझ परखना चाहता है।

UPSC Mains 2025 GS Paper 2 : सवालों का फोकस किस पर रहा? इस बार के प्रश्नपत्र में Representation of People Act, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, जम्म कश्मीर विधानसभा, अटॉर्नी जनरल की भूमिका, महिलाओं का सामाजिक पूंजी, ई-गवर्नेंस, सिविल सोसाइटी, भारत-अफ्रीका डिजिटल साझेदारी और वैश्वीकरण के बाद उभरता राष्ट्रवाद जैसे समसामयिक मुद्दों को छोटे उत्तरों (150 शब्द) में पूछा गया।

लंबे सवालों (250 शब्द) में छात्रों को संवैधानिक नैतिकता, संसद की संशोधन शक्ति की सीमाएं, कोलेजियम सिस्टम, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, पर्यावरणीय दबाव समूह, संसाधन असमानता, विकास मॉडल की चुनौतियां, बाल अधिकार आयोग, ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति, संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे गहरे विषयों पर विश्लेषण करने को कहा गया।