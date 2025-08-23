UPSC Mains 2025 GS Paper 1 : upsc cse mains gs paper 1 analysis history geography society questions UPSC Mains 2025 GS Paper 1 : इतिहास, भूगोल के सवालों ने उलझाया, कैसा रहा यूपीएससी मेन्स जीएस पेपर-1; यहां देखें, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़UPSC Mains 2025 GS Paper 1 : upsc cse mains gs paper 1 analysis history geography society questions

UPSC Mains 2025 GS Paper 1 : इतिहास, भूगोल के सवालों ने उलझाया, कैसा रहा यूपीएससी मेन्स जीएस पेपर-1; यहां देखें

यूपीएससी मेन्स 2025 के जीएस पेपर 1 में इतिहास, भूगोल और समाज से जुड़े गहरे सवाल पूछे गए। आयोग ने अभ्यर्थियों की समझ और विश्लेषण क्षमता की सख्त परीक्षा ली।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 03:19 PM
share Share
Follow Us on
UPSC Mains 2025 GS Paper 1 : इतिहास, भूगोल के सवालों ने उलझाया, कैसा रहा यूपीएससी मेन्स जीएस पेपर-1; यहां देखें

UPSC Mains 2025 GS Paper 1 : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) मेन्स 2025 की शुरुआत कर दी है और पहले ही दिन जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में पूछे गए सवालों ने अभ्यर्थियों की समझ और विश्लेषण क्षमता को कसकर परखा। इस पेपर में इतिहास, भूगोल, समाज और मौजूदा वैश्विक मुद्दों से जुड़े प्रश्न शामिल रहे।

UPSC Mains 2025 GS Paper 1 : इतिहास से जुड़े आए इन टॉपिक्स से आए प्रश्न

इतिहास खंड में सवालों ने पारंपरिक और सांस्कृतिक समझ को परखने पर जोर दिया। जिसमें हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की विशेषताएं, अकबर की धार्मिक समन्वय नीति, चंदेल कला में शिल्पकारों का कार्य, ज्योतिबा फुले के सामाजिक सुधार प्रयास से सवाल पूछे गए।

UPSC Mains 2025 GS Paper 1 : भूगोल और पर्यावरण पर फोकस

भूगोल खंड में जलवायु परिवर्तन, समुद्र स्तर बढ़ने से द्वीपीय देशों का अस्तित्व, ऑफशोर तेल भंडार, टेक्टोनिक मूवमेंट और गंगा बेसिन की जनसंख्या घनत्व जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। यहां साफ था कि आयोग चाहता है कि उम्मीदवार भौतिक भूगोल और मौजूदा संकटों को जोड़कर देखें।

UPSC Mains 2025 GS Paper 1 : समाज और समकालीन चुनौतियां

सामाजिक प्रश्नों में स्मार्ट सिटी, वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद, फास्ट फूड इंडस्ट्री के बढ़ते प्रभाव, शहरी गरीबी, जन न्याय, जनजातीय विस्थापन और पुनर्वास जैसे मुद्दे उठाए गए। आयोग ने यहां से यह परखने की कोशिश की कि उम्मीदवार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और संवेदनशीलता रखते हैं या नहीं।

यहां देखें UPSC Mains 2025 GS Paper 1

UPSC Upsc Mains
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।