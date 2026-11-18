UPSC Interview Schedule Name Wise: किसका यूपीएससी इंटरव्यू किस दिन, नेम वाइज PDF लिस्ट
UPSC Interview Schedule Name Wise: यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 के इंटरव्यू राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीएसई इंटरव्यू 07 दिसंबर 2026 से लेकर 12 फरवरी 2027 के बीच आयोजित होंगे।
UPSC Interview Schedule Name Wise: यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2026 के इंटरव्यू राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीएसई इंटरव्यू 07 दिसंबर 2026 से लेकर 12 फरवरी 2027 के बीच आयोजित होंगे। मेन्स एग्जाम में सफल हुए कुल 2526 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया गया है। यूपीएससी की ओर से सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा का परिणाम 05 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। यूपीएससी द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों को सुबह की शिफ्ट के लिए सुबह 9 बजे और दोपहर की शिफ्ट के लिए दोपहर 1 बजे रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
इंटरव्यू में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ई-समन लेटर डाउनलोड करना अनिवार्य है। यूपीएससी की ओर से ई-समन लेटर अलग-अलग फेज में जारी किया जाएगा। उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर कुछ ही दिन में ई-समन लेटर देख एवं डाउनलोड कर सकेंगे।
उम्मीदवारों को अपने साथ ई-समन लेटर का प्रिंट आउट, पिछले ऑरिजनल शैक्षणिक दस्तावेज व मार्कशीट, जन्मतिथि से जुड़े प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र आदि लाने होंगे।
यहां देखें यूपीएससी सीएसई 2026 इंटरव्यू शेड्यूल नेमवाइज
UPSC मेन्स 2026 में शामिल होने वाले 13343 अभ्यर्थियों में से 19 फीसदी से भी कम (18.93 प्रतिशत) 2526 अभ्यर्थियों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन्स 2026 की परीक्षा 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त 2026 को हुई थी। चयन की मेरिट लिस्ट मेन्स और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर ही बनती है। यूपीएससी सीएसई 2026 के जरिए आईएएस, आईपीएस समेत 933 वैकेंसी भरी जाएंगी।
यूपीएससी सीएसई 2026 के अंतर्गत आईएएस की 180 वैकेंसी हैं जिसमें 72 पद अनारक्षित हैं। 27 एससी, 14 एसटी, 49 ओबीसी और 18 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। वहीं आईपीएस की 150 वैकेंसी हैं जिसमें 62 पद अनारक्षित हैं। 19 पद एससी, 17 एसटी, 37 ओबीसी और 15 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आईएफएस की बात करें तो इस सर्विस के तहत सीएसई 2026 से 40 पद भरे जाएंगे। 19 पद अनारक्षित हैं। 6 पद एससी, 3 पद एसटी, 11 ओबीसी, 4 ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं।
किस कैटेगरी के लिए कितने पद:
अनारक्षित (UR): 397
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 243
अनुसूचित जाति (SC): 133
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 88
अनुसूचित जनजाति (ST): 72
टिप्स
डीएएफ से आएंगे ज्यादा प्रश्न
यूपीएससी इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवार याद रखें कि प्रत्येक इंटरव्यू बोर्ड मेंबर के पास DAF की एक कॉपी होती है। जिसके आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
- उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि इंटरव्यू में करेंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न पूछने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए उम्मीदवारों को प्रति दिन कम से कम दो समाचार पत्र, मैगजीन आदि पढ़ने की सलाह दी जाती है।
- इंटरव्यू की तैयारी करते समय और उसके दौरान हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। इसी के साथ इस बात का खास ध्यान रखें कि अपनी छवि ऐसी न बनाएं जो फेक लगे। अपनी भीतर कुछ न कुछ सुधार करें, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश बिल्कुल न करें।
- उम्मीदवारों को इंटरव्यू के दिन फॉर्मल ड्रेस पहनने की सलाह दी जाती है। इसमें पुरुषों के लिए एक अच्छी तरह से फिट सूट या टाई के साथ एक शर्ट/पतलून, लेदर के पॉलिश किए गए फॉर्मल जूते और बेल्ट शामिल है। वहीं लड़कियां साड़ी/सलवार-कमीज पहन सकती हैं। इसी के साथ लड़कियों तो सलाह दी जाती है कि वह अत्याधिक गहने, जरूरत से ज्यादा मेकअप का यूज न करें और भड़कीले रंग के कपड़े न पहनें। पुरुषों को सलाह दी जाती है कि वह सूट पहन रहे हैं तो वह प्रिंटेंड नहीं होना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी