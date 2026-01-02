UPSC IFS : यूपीएससी आईएफएस चयनितों को मिला कैडर, टॉपर कनिका समेत किसे मिला कौन सा राज्य, देखें लिस्ट

संक्षेप: UPSC IFS cadre allotment : यूपीएससी आईएफएस परीक्षा 2024 से चयनित आईएफएस ( IFoS) अफसरों को कैडर अलॉट कर दिए गए हैं। झारखंड की बेटी और आईएफएस टॉपर कनिका अनभ को ओडिशा कैडर मिला है।

Follow Us on

Jan 02, 2026 04:20 pm IST

UPSC IFS cadre allotment : भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने यूपीएससी आईएफएस परीक्षा 2024 से चयनित आईएफएस ( IFoS) अफसरों को कैडर अलॉट कर दिए हैं। झारखंड की बेटी और आईएफएस टॉपर कनिका अनभ को ओडिशा कैडर मिला है। महाराष्ट्र के रहने वाले सेकेंड टॉपर खंडेलवाल आनंद को भी ओडिशा कैडर मिला है। थर्ड टॉपर अनुभव सिंह, जो यूपी के रहने वाले हैं, को एमपी कैडर मिला है। टॉप 10 में सिर्फ 1 उम्मीदवार को होम कैडर मिला है। 5वीं रैंक लाने वाले कर्नाटक के मंजूनाथ शिवप्पा निडोनी और 11वीं रैंक लाने वाले तेलंगाना के चडा निखिल रेड्डी को होम कैडर मिला है।

यूपीएससी ने मई 2025 में आईएफएस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी किया था। यूपीएससी आईएफएस परीक्षा 2024 में कुल 143 उम्मीदवारों ने सफलता पाई थी। इसमें सामान्य श्रेणी से 40, ईडब्ल्यूएस से 19, ओबीसी श्रेणी से 50, एससी 23, एसटी वर्ग से 11 अभ्यर्थी हैं।

UPSC IFs cadre allotment list : यूपीएससी आईएफएस कैडर अलॉट क्रम रैंक नाम गृह राज्य कैडर 1 1 कनिका अनभ बिहार ओडिशा

2 2 खंडेलवाल आनंद अनिलकुमार महाराष्ट्र ओडिशा

3 3 अनुभव सिंह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश

4 4 जैन सिद्धार्थ परसमल महाराष्ट्र राजस्थान

5 5 मंजुनाथ शिवप्पा निदोनी कर्नाटक कर्नाटक

6 6 संस्कार विजय मध्य प्रदेश राजस्थान

7 7 मयंक पुरोहित राजस्थान मध्य प्रदेश

8 8 सनिश कुमार सिंह कर्नाटक गुजरात

9 9 अंजली सोंधिया मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश

10 10 सत्य प्रकाश बिहार झारखंड

11 11 चाडा निखिल रेड्डी तेलंगाना तेलंगाना

12 12 बिपुल गुप्ता आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश

13 13 येदुगुरी ऐश्वर्या रेड्डी आंध्र प्रदेश उत्तराखंड

14 14 रोहित जयराज केरल केरल

15 15 वंशिका सूद हिमाचल प्रदेश असम / मेघालय

16 16 प्रतीक मिश्रा दिल्ली उत्तर प्रदेश

17 17 नम्रता एन कर्नाटक कर्नाटक

18 18 दिव्यांशु पाल नगर राजस्थान मध्य प्रदेश

19 19 प्रणय प्रताप बिहार झारखंड

20 20 राहुल गुप्ता उत्तर प्रदेश सिक्किम

21 21 आकांक्षा पुवार दिल्ली उत्तराखंड

22 22 अनुषा रूही सिद्दीकी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश

23 23 योगेश राजोरिया मध्य प्रदेश राजस्थान

24 24 नीलाभारथी एम.वी. तमिलनाडु कर्नाटक

25 25 जी. प्रशांत तेलंगाना मध्य प्रदेश

26 26 अमित कुमार बिहार कर्नाटक

27 27 अतुल जैन छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़

28 29 शशि शेखर बिहार झारखंड

29 31 विनय बुडानूर कर्नाटक उत्तराखंड

30 32 तनमय बिहार — उत्तर प्रदेश

31 33 श्रद्द्धेश चंद्र - उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश—

32 34 शिव कुमार सिंह तोमर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश

33 35 काओरे श्रीरंग दीपक महाराष्ट्र तमिलनाडु

34 36 जावेद अहमद खान उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश

35 37 सुमंत एस. जनाद्री कर्नाटक तेलंगाना

36 38 मयूर देशमुख पश्चिम बंगाल तेलंगाना

37 39 शुभम वत्स दिल्ली तेलंगाना

38 40 चेरुकु अविनाश रेड्डी तेलंगाना पश्चिम बंगाल

39 41 आनंदकुमार कर्नाटक ओडिशा

40 42 श्रुति चौधरी उत्तर प्रदेश त्रिपुरा

41 43 अरविंदकुमार आर तमिलनाडु तमिलनाडु

42 44 किशलय झा बिहार गुजरात

43 45 प्रभुतोषन मिश्रा मध्य प्रदेश असम / मेघालय

44 46 राहुल शेखर बिहार असम / मेघालय

45 47 खांबे तेजस्विनी राजाराम महाराष्ट्र महाराष्ट्र

46 48 अभिज्ञान खौंड असम —असम / मेघालय

47 49 चिंताकायाला लावा कुमार आंध्र प्रदेश — आंध्र प्रदेश

48 50 प्रण्शु चंदानी उत्तर प्रदेश असम / मेघालय

49 51 सपना चंदेल हिमाचल प्रदेश असम / मेघालय

50 52 सौरभ शेखर दिल्ली असम / मेघालय

51 53 अटला तरुण तेजा तेलंगाना तेलंगाना

52 54 रमेत धागे महाराष्ट्र कर्नाटक

53 55 अलापाटी गोपीनाथ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु

54 56 अंकित अभिषेक झारखंड तमिलनाडु

55 57 उल्लास एम.एस. कर्नाटक ओडिशा

56 58 आदित्य झा बिहार एजीएमयूटी

57 59 हर्षवर्धन राजस्थान राजस्थान

58 60 मधु सूर्या एम तमिलनाडु ओडिशा

59 61 प्रशांत कुमार सिंह उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश

60 62 सुगन्या एस तमिलनाडु तमिलनाडु

61 63 मंजप्पा मुकनावर कर्नाटक एजीएमयूटी

62 64 आहेर प्रसाद महाराष्ट्र ओडिशा

63 65 अक्षत जैन तेलंगाना असम / मेघालय

64 66 बालाजी ए आंध्र प्रदेश ओडिशा

65 67 अंकित जारवाल — राजस्थान — पश्चिम बंगाल

66 68 सृंजय कुमार राजस्थान बिहार / मध्य प्रदेश

67 69 सोमेश सोनी — उत्तराखंड— उत्तराखंड

68 70 लोचन बोपन्ना एम.एस. कर्नाटक / तमिलनाडु

69 71 आदित्य जैन मध्य प्रदेश तमिलनाडु

70 72 विश्वकर्मा दीपक रमेश महाराष्ट्र सिक्किम

71 73 अमरीश यादव उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश

72 74 श्रीदेवी मलप्पा पोल तेलंगाना ओडिशा

73 75 धर्मेंद्र पटेल छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़

74 76 कौशिक मंगेरा गुजरात गुजरात

75 77 संजय राज मीणा राजस्थान मध्य प्रदेश

76 78 उदय कुमार के कर्नाटक मध्य प्रदेश

77 79 पूजा राजस्थान उत्तर प्रदेश

78 80 आदित्य हरियाणा उत्तर प्रदेश

79 81 पाराग सरस्वत मध्य प्रदेश एजीएमयूटी

80 82 निहाल एच.जी. कर्नाटक आंध्र प्रदेश

81 83 हादिया दिपाली बिंदुभाई गुजरात गुजरात

82 84 वीर ऋषिकेश नागनाथ गोवा तेलंगाना

83 85 जितेंद्र चंदेल हिमाचल प्रदेश असम / मेघालय

84 86 अभिषेक चित्तोरिया दिल्ली उत्तर प्रदेश

85 87 भावेश भोजराज रोयड़ा गुजरात तमिलनाडु

86 88 सिसिरा टी.एस. केरल गुजरात

87 89 बिबिशा जे. तमिलनाडु केरल

88 90 आनंद शर्मा मध्य प्रदेश तमिलनाडु

89 91 भंडारे प्रदीप बाबासो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश

90 92 श्रवण लाल राजस्थान उत्तर प्रदेश

91 93 शिवांग अनिल तिवारी महाराष्ट्र हरियाणा

92 94 राम प्रकाश तमिलनाडु पंजाब

93 95 अनुभव जैन मध्य प्रदेश हरियाणा

94 96 श्रुति जैन मध्य प्रदेश हरियाणा

95 97 भोपाले संदीप फकीरराव महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश

96 98 जोगानी उत्सव सतीशभाई गुजरात एजीएमयूटी

97 99 विश्वास एस. एम. कर्नाटक एजीएमयूटी

98 100 पालवे हरि दगडू महाराष्ट्र एजीएमयूटी

99 101 अतुल सोनी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश

100 102 धर्मदुरई के तमिलनाडु हरियाणा

101 103 कौशिक वी तमिलनाडु गुजरात

102 104 शुभम सत्यार्थी दिल्ली गुजरात

103 105 निहाल ननेचा उत्तराखंड एजीएमयूटी

104 106 स्वेथा सी तमिलनाडु एजीएमयूटी

105 107 स्वप्निल गुप्ता उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश

106 108 श्रीशक्ति एम तमिलनाडु एजीएमयूटी

107 109 अबुसालियाखान कुलकर्णी कर्नाटक एजीएमयूटी

108 110 सतीश कुमार मीणा राजस्थान उत्तर प्रदेश

109 111 सौरभ शुभम बिहार एजीएमयूटी

110 112 ब्लेसी स्टेजिल पी तमिलनाडु त्रिपुरा

111 113 चंद्रकांत डिगरसे मध्य प्रदेश एजीएमयूटी

112 115 तेजपाल शेषमा दिल्ली पंजाब

113 116 आहेर अभिजीत सहादेव महाराष्ट्र एजीएमयूटी

114 117 दीपक कोरकू मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश

115 118 केनेथ चकमा त्रिपुरा छत्तीसगढ़

116 119 सुब्रत सिंह दिल्ली पंजाब

117 120 नेहर अफरीन बिहार एजीएमयूटी

118 121 राहुल जांगिर — — राजस्थान , एजीएमयूटी

119 122 मोहम्मद आदिल / दिल्ली / पंजाब

120 123 आमिर नौशाद उत्तराखंड एजीएमयूटी

121 124 ऋषभ कुमार बिहार आंध्र प्रदेश

122 125 राकेश ई कर्नाटक असम / मेघालय

123 127 प्रिया मीणा राजस्थान उत्तर प्रदेश

124 128 पी. अरुण श्रीनिवास तमिलनाडु छत्तीसगढ़

125 129 यवन चौधरी उत्तर प्रदेश बिहार

126 130 सुनील दास झारखंड झारखंड

127 131 हेमराज मीणा राजस्थान तमिलनाडु

128 132 प्रवीण जाधव कर्नाटक त्रिपुरा

129 133 गौरव कुमार चरनावत राजस्थान हरियाणा

130 134 गजेंद्र सिंह मीणा राजस्थान छत्तीसगढ़

131 135 गुलाम हैदर लद्दाख एजीएमयूटी

132 136 नेहा कार्डम उत्तर प्रदेश असम / मेघालय

133 137 सौरभ कुमार उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़

134 138 विशाल देव उत्तर प्रदेश मणिपुर

135 139 अनिल कुमार उत्तर प्रदेश मणिपुर

136 140 पेंडम गौरव रमेश महाराष्ट्र एजीएमयूटी

137 141 संतोषकुमार ई.के. तमिलनाडु मणिपुर

138 144 अंकित कुमार बिहार बिहार

139 145 पार्कले अश्विनी देवराव महाराष्ट्र मध्य प्रदेश

140 146 पाटिल शुभम शत्रुघ्न महाराष्ट्र मध्य प्रदेश