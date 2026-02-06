Hindustan Hindi News
UPSC IFS Recruitment 2026: 80 पदों के लिए आवेदन शुरू, 24 फरवरी है आखिरी मौका

संक्षेप:

UPSC ने भारतीय वन सेवा भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 80 IFS अधिकारी पदों के लिए आवेदन 24 फरवरी 2026 तक किए जा सकते हैं। योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया जानें।

Feb 06, 2026 11:00 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
UPSC IFS Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उन युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है, जिनका सपना वर्दी पहनकर देश के जंगलों, वन्यजीवों और पर्यावरण की हिफाजत करना है। संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए कुल 80 भारतीय वन सेवा अधिकारी चुने जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया 4 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 24 फरवरी 2026 शाम 6 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

भारतीय वन सेवा भर्ती 2026: क्या है यह परीक्षा

संघ लोक सेवा आयोग हर साल देश की प्रतिष्ठित सेवाओं में से एक भारतीय वन सेवा के लिए परीक्षा आयोजित करता है। इस बार भी आयोग ने साफ कर दिया है कि चयन सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, फिर भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा और आखिर में साक्षात्कार के जरिए होगा। खास बात यह है कि प्रारंभिक परीक्षा वही होगी, जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए होती है।

पदों का ब्योरा

इस भर्ती में कुल 80 पद हैं। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 33, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21, अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 पद रखे गए हैं।

कौन कर सकता है आवेदन

जो उम्मीदवार स्नातक हैं और जिन्होंने वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, सांख्यिकी, भूविज्ञान, कृषि, वानिकी, अभियांत्रिकी या पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे विषयों में पढ़ाई की है, वे आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 1 अगस्त 2026 को 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क कितना है

सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है।

चयन प्रक्रिया ऐसे होगी

सबसे पहले सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 होगी, जो 24 मई 2026 को प्रस्तावित है। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों को भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा देनी होगी। अंत में साक्षात्कार और चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर अंतिम चयन होगा। प्रारंभिक परीक्षा के अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते।

आवेदन कैसे करें

उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पहले एक बार का पंजीकरण करना होगा। इसके बाद साझा आवेदन फॉर्म भरकर भारतीय वन सेवा परीक्षा का चयन करना होगा। फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद शुल्क जमा कर फॉर्म अंतिम रूप से जमा किया जा सकता है।

जरूरी तारीखें

  • आवेदन शुरू: 4 फरवरी 2026
  • आवेदन की अंतिम तारीख: 24 फरवरी 2026
  • प्रारंभिक परीक्षा: 24 मई 2026

