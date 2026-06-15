UPSC IFS Prelims Result Name Wise Download Pdf: यूपीएससी आईएफएस प्रीलिम्स रिजल्ट में 1046 पास, यहां देखें सबके नाम
UPSC IFS Prelims Result Name Wise Download Pdf: यूपीएससी ने भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 80 पदों के लिए कुल 1,046 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा हेतु सफल हुए हैं।
UPSC IFS Prelims Result Name Wise Download Pdf: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आज यानी 15 जून 2026 को भारतीय वन सेवा (प्रीलिम्स) परीक्षा 2026 के नतीजों की घोषणा कर दी है। इस परीक्षा में शामिल हुए देश भर के हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। यूपीएससी द्वारा 24 मई 2026 को आयोजित की गई सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के जरिए ही भारतीय वन सेवा (IFS) मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की गई थी। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर योग्य पाए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं।
80 पदों के लिए 1,046 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट, पिछले साल से आधा हुआ मुकाबला
इस साल भारतीय वन सेवा मेंस परीक्षा 2026 के लिए कुल 1,046 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा लिखने के लिए सफल घोषित किया गया है। अगर पदों की संख्या की बात करें, तो इस साल आयोग ने भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए कुल 80 रिक्तियां निकाली हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रतियोगिता काफी कठिन हो गई है। पिछले साल यानी भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 में कुल 150 पदों के लिए 2,116 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इस लिहाज से देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल पदों और चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या लगभग आधी रह गई है, जिसने मुख्य परीक्षा की रेस को और अधिक रोमांचक बना दिया है।
एक उम्मीदवार का परिणाम रुका
इस परिणाम में आयोग ने यह भी साफ किया है कि एक उम्मीदवार का रिजल्ट फिलहाल जारी नहीं किया गया है। अदालत में चल रहे एक लंबित मामले के अंतिम फैसले के अधीन इस अभ्यर्थी का परिणाम रोककर रखा गया है। सफल घोषित किए गए बाकी सभी 1,046 उम्मीदवारों के लिए आयोग बहुत जल्द अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर एक ऑनलाइन विंडो खोलेगा।
मेंस परीक्षा के लिए करने होंगे ये जरूरी काम
परीक्षा नियमों के मुताबिक, मुख्य परीक्षा में बैठने और ई-एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को इस विंडो के दौरान पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी डिटेल्स को अपडेट, री-कंफर्म और सबमिट करना होगा। मुख्य परीक्षा के लिए ₹200 की फीस का भुगतान करना होगा। महिला/PwBD/SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को इस शुल्क से छूट दी गई है।
मेंस परीक्षा के लिए स्क्राइब, सहायक उपकरण और बड़े फॉन्ट वाले प्रश्न पत्र से जुड़ी जानकारियों को भरना या अपडेट करना होगा। भारतीय वन सेवा (मेंस) परीक्षा 2026 के लिए अपनी काडर प्राथमिकता दर्ज करनी होगी। अगर कोई उम्मीदवार इस तय समय सीमा के भीतर अपना फॉर्म सबमिट नहीं करता है, तो उसे आगे की परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कट-ऑफ और आंसर-की के लिए करना होगा लंबा इंतजार
यूपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स, कट-ऑफ अंक और आंसर-की अभी जारी नहीं किए जाएंगे। ये सभी चीजें भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 और सिविल सेवा परीक्षा 2026 की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने यानी फाइनल परिणाम घोषित होने के बाद ही वेबसाइट https://upsc.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
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