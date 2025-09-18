upsc ifs main exam 2025 timetable november 16 to 23 dates and subjects UPSC IFS Main Exam 2025 का शेड्यूल जारी, कब से हैं एग्जाम; जानिए पूरी जानकारी, Career Hindi News - Hindustan
upsc ifs main exam 2025 timetable november 16 to 23 dates and subjects

UPSC IFS Main Exam 2025 का शेड्यूल जारी, कब से हैं एग्जाम; जानिए पूरी जानकारी

यूपीएससी ने आईएफएस मेन एग्जाम 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 16 से 23 नवंबर तक चलेगी और उम्मीदवारों को सुबह व दोपहर दोनों सत्रों में शामिल होना होगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 04:53 PM
UPSC IFS Main Exam 2025 का शेड्यूल जारी, कब से हैं एग्जाम; जानिए पूरी जानकारी

UPSC IFS Main Exam 2025 Timetable: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने अपनी चर्चित परीक्षा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (आईएफएस) मेन परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक तौर पर टाइमटेबल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 16 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित होगी। केवल 17 नवंबर को छुट्टी का दिन रखा गया है। इस दौरान उम्मीदवारों को रोजाना दो शिफ्ट यानी सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक में परीक्षा देनी होगी।

आईएफएस परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग और कृषि पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थी शामिल होते हैं। यह परीक्षा न सिर्फ सामान्य ज्ञान बल्कि विशेषज्ञता वाले विषयों पर भी कड़ी जांच करती है।

UPSC IFS Main Exam 2025 Timetable: आईएफएस मेन परीक्षा 2025 का विस्तृत शेड्यूल

  • 16 नवंबर (रविवार):

सुबह: जनरल इंग्लिश

दोपहर: जनरल नॉलेज

  • 17 नवंबर (सोमवार):

अवकाश

  • 18 नवंबर (मंगलवार):

सुबह: मैथ्स पेपर-I / स्टैटिस्टिक्स पेपर-I

दोपहर: मैथ्स पेपर-II / स्टैटिस्टिक्स पेपर-II

  • 19 नवंबर (बुधवार):

सुबह: सिविल इंजीनियरिंग / केमिकल इंजीनियरिंग / मैकेनिकल इंजीनियरिंग / जूलॉजी (पेपर-I)

दोपहर: वही विषय (पेपर-II)

  • 20 नवंबर (गुरुवार):

सुबह: एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग / एनिमल हजबेंड्री एंड वेटरनरी साइंस / फिजिक्स (पेपर-I)

दोपहर: वही विषय (पेपर-II)

  • 21 नवंबर (शुक्रवार):

सुबह: केमिस्ट्री / बॉटनी (पेपर-I)

दोपहर: वही विषय (पेपर-II)

  • 22 नवंबर (शनिवार):

सुबह: जियोलॉजी (पेपर-I)

दोपहर: जियोलॉजी (पेपर-II)

  • 23 नवंबर (रविवार):

सुबह: एग्रीकल्चर / फॉरेस्ट्री (पेपर-I)

दोपहर: वही विषय (पेपर-II)

UPSC IFS Main Exam 2025 Timetable: क्या है परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम

  • पेपर-I: जनरल इंग्लिश - 300 अंक
  • पेपर-II: जनरल नॉलेज - 300 अंक
  • पेपर-III से VI: दो वैकल्पिक विषय (प्रत्येक के दो पेपर), हर पेपर 200 अंक
  • कुल लिखित परीक्षा: 1400 अंक
  • पर्सनैलिटी टेस्ट (साक्षात्कार): 300 अंक

इस तरह पूरी परीक्षा 1700 अंकों की होगी। सफल अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर किया जाएगा।

