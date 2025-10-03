upsc ies iss result 2025 toppers list mohit aggarwal kashish kasana final rank selection process UPSC IES, ISS Result 2025: मोहित अग्रवाल नडबईवाला और कशिश कसाना ने मारी बाजी, देखें टॉपर्स की लिस्ट, Career Hindi News - Hindustan
UPSC IES, ISS Result 2025: यूपीएससी (UPSC) ने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस (IES) और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस (ISS) परीक्षा 2025 के फाइनल नतीजे जारी कर दिए हैं। टॉपर्स की लिस्ट में मोहित अग्रवाल नडबईवाला (IES) और कशिश कसाना (ISS) टॉप पर रहे।

Fri, 3 Oct 2025 05:48 PM
UPSC IES, ISS Result 2025: देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में गिनी जाने वाली UPSC IES और ISS परीक्षा 2025 के फाइनल नतीजों का ऐलान हो गया है। इस बार के IES के टॉपर मोहित अग्रवाल नडबईवाला बने हैं। वहीं ISS परीक्षा में कशिश कसाना अव्वल रही हैं। इस साल IES के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है, वहीं ISS में 35 कैंडिडेट्स को सफलता मिली है।

टॉपर्स की लिस्ट में IES के बाद अन्य स्थानों पर उर्जा रहेजा, गौतम मिश्रा, प्रशांत कुमार, और सौरभ यादव ने बाजी मारी। वहीं ISS में टॉपर्स के तौर पर आकश कुमार शर्मा, सुभेंदु घोष, और प्रज्ञा पाठक शामिल हैं।

UPSC IES ISS Result 2025 : यूपीएससी IES, ISS 2025 रिजल्ट ऐसे देखें

  • यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं
  • "Examinations" सेक्शन में जाकर "Examination Results" चुनें
  • “Final Results - IES & ISS 2025” लिंक पर क्लिक करें
  • PDF डाउनलोड करके अपना रोल नंबर, रैंक और चयन की स्थिति जांचें

परीक्षा पास करने वाले सभी कैंडिडेट्स को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसके बाद संबंधित मंत्रालय या डिपार्टमेंट में पोस्टिंग, रिपोर्टिंग डेट और ट्रेनिंग शेड्यूल संबंधी जानकारी दे दी जाएगी।

UPSC IES ISS Result 2025 : यहां देखें टॉपर्स की लिस्ट

रोल नंबरनाम
0870183मोहित अग्रवाल नडबईवाला
0270134उर्जा रहेजा
0870379गौतम मिश्रा
0871414प्रशांत कुमार
0870561सौरभ यादव
0570213शिवांगी यादव
1170098अभिषेक नेहरा
0570299मायुरेश भरत वाघमारे
1170171संभव पाटनी
0870782विजय कुमार
0871044निधि करनवाल
3470130सुव्यश राज शिवम
