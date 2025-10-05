UPSC Success Story: यूपी की शिवानी ने पास की यूपीएससी आईएसएस परीक्षा, हासिल की 19वीं रैंक

UPSC Success Story: यूपीएससी की भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) 2025 परीक्षा में यूपी के संगमनगरी की मेधावी छात्रा शिवानी जायसवाल ने 19वीं रैंक हासिल की है। वर्तमान में वह राजस्थान के कृषि विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।

UPSC IES, ISS Result 2025: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से 30 सितंबर को घोषित भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) 2025 के अंतिम परिणाम में यूपी के संगमनगरी की मेधावी छात्रा शिवानी जायसवाल ने 19वीं रैंक हासिल की है। इस सेवा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुल 35 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। शिवानी को यह सफलता उसके छठवें प्रयास में मिली है। वर्तमान में वह राजस्थान के कृषि विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2020 में उनका चयन हुआ था।

शिवानी ने बताया कि उन्होंने 2010 में क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज से 79.4 प्रतिशत अंकों के साथ इंटरमीडिएट पास किया था। उसके बाद यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी और 2015 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी सांख्यिकी से किया। उसके बाद सांख्यिकी सेवा की तैयारी में जुट गईं। भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए यह उनका छठवां प्रयास था और चौथी बार साक्षात्कार तक पहुंची थीं।

शिवानी तीन बार आरबीआई ग्रेड बी का साक्षात्कार भी दे चुकी हैं। नेतानगर कीडगंज निवासी शिवानी के पिता विजय कुमार जायसवाल बीएसएनएल से सेवानिवृत्त हैं और मां रश्मि जायसवाल गृहणी हैं। सांख्यिकी सेवा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को उनकी सलाह है कि धैर्य बनाए रखें और असफल होने पर कभी भी हिम्मत न हारें। इसमें पूरा कोर्स पढ़ना होता है इसलिए शॉर्टकट अपनाने से बचें। गौरतलब है कि 30 सितंबर को ही घोषित भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के अंतिम परिणाम में शहर की छात्रा ऊर्जा रहेजा ने दूसरा स्थान हासिल किया था।